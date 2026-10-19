CANİK BELEDİYE BŞK.

KADEMELİ PALYE ÇALIŞMASI YAPILMASI İŞİ

(ÇALIŞMA SONUCU ÇIKAN DOLGU MALZEMESİ KARŞILIĞINDA)

SAMSUN-CANİK BELEDİYESİ



1-) İHALE KONUSU İŞİN NİTELİĞİ, YERİ VE MİKTARI: Samsun ili Canik İlçesi Devgeriş Mahallesi 10777 ada ve 252 parselde teknik şartnamede belirtilen esaslar doğrultusunda “KADEMELİ PALYE ÇALIŞMASI YAPILMASI İŞİ (ÇALIŞMA SONUCU ÇIKAN DOLGU MALZEMESİ KARŞILIĞINDA)” şartname hükümlerine uygun olarak 141.991,25 m³ dolgu malzemesi (Palyeleme işlemi sonucu çıkacak ekonomik değeri olan mal ve malzeme) karşılığında 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesi uyarınca kapalı teklif usulü (arttırma) ile ihale edilmesi işidir.





2-) ŞARTNAME VE EKLERİNİN GÖRÜLECEĞİ/TEMİN EDİLECEĞİ YER: İhale Şartnamesi ve ekleri mesai saatleri içinde Samsun Canik Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğünden bedel alınmaksınız temin edilebilir.



3-) İHALENİN YAPILACAĞI TARİH-SAAT-YER / ADRES: Samsun Canik Belediyesi Encümen toplantı salonunda yapılacaktır. Adres: Canik Belediye Başkanlığı Karşıyaka Mahallesi İlkbahar Sokak No:1 55080 Canik/SAMSUN 04.11.2026 Çarşamba günü saat: 10.30 ’da yapılacaktır.



4-) İŞİN NİTELİĞİ, NEVİ ve MİKTARI : Samsun ili Canik ilçesi Devgeriş Mahallesi 10777 Ada 252 Parsel üzerinde projesinde hesabı yapılan 141.991,25 m³ dolgu malzemesi (Palyeleme işlemi sonucu çıkacak ekonomik değeri olan mal ve malzeme) karşılığında kademeli palye çalışması yapılacaktır.

Kazı ve palyeleme işlemi sonucu çıkacak dolgu malzemesinin en az 15.000 m³lük kısmı İdare’ye bırakılacak, İhale bunun üzerine verilecek en yüksek dolgu malzemesi miktarını teklif eden istekli üzerinde bırakılacaktır.

İhaleye konu palyeleme çalışması karşılığında, kazı ve palyeleme işlemi sonucunda çıkacak ve ekonomik değeri olan mal ve malzemenin muhammen bedeli 35.260.687,11 TL’dir. Açık artırma 15.000 m³ dolgu malzemesi üzerinden başlayacaktır.

İhale üzerinde kalan istekli onaylanan ihale kararının yükleniciye tebliğ edildiği tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde kesin teminat olarak muhammen bedelin %6’sını ve diğer giderleri ödeyecektir.



5- TAHMİNİ BEDEL ve GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ: Başkanlık Makamının 09.10.2026 tarih ve 95946 sayılı Olur’u ile oluşturulan İhale Bedel Tespit Komisyonu Raporuna göre;

Bahse konu parselde yapılacak kazı ve kademeli palye çalışmasından sonra çıkacak dolgu malzemesi projesinde 141.991,25 m³dür. 12.10.2026 tarihinde yapılan piyasa fiyat araştırmasında bağımsız firmalardan güncel satış fiyatı alınmış ve dolgu malzemesinin 1 m³ fiyatı 248,33 TL (İki yüz kırk sekiz Türk lirası otuz üç kuruş) olarak tespit edilmiştir. Muhammen Bedel 141.991,25*248,33 = 35.260.687,11 TL olarak belirlenmiştir.

Geçici teminat bedeli muhammen bedelin %3’ü olan 1.057.820,61 TL (Bir milyon elli yedi bin sekiz yüz yirmi Türk Lirası altmış bir kuruş)’dır.



En geç 04.11.2026 Çarşamba günü saat: 10.30’a kadar, işin adını belirtilerek geçici teminatlarını yatırmış olmaları gerekmektedir.



6-) İSTENEN BELGELER:

İhaleye katılacak gerçek ve tüzel kişi veya kişilerin aşağıdaki belgeleri vermesi ve geçici teminatı yatırması gerekir.

a-Nüfus cüzdanı sureti

b-İkametgah Belgesi (Şirketlerde aranmaz)

c-Vekaleten katılıyorsa vekaletnamesi veya yetkili olduğuna dair belge

ç-Geçici teminat makbuzu veya mektubu

d-İdari şartnamenin okunup aynen kabul edildiğine dair taahhütname

e-İhale konusu çalışma alanını yerinde gördüğünü belirten yer gördü belgesi

f-İhaleye katılanın veya vekilinin Canik Belediyesine borcu olmadığına dair belge

g-Tüzel kişilerin ilgili makamlarından sicil kaydı ve yetki belgesi

ğ-Ticaret odası, sanayi odası ve ilgili meslek kuruluşlarından alınmış ve halihazırda faaliyette

bulunduklarına dair başvurunun yapıldığı yıl içerisinde alınmış belge.

h-İsteklinin tüzel kişi olması halında tüzel kişiliği temsilen noter tasdikli yetki belgesinin ve

imza sirkülerinin ibraz edilmesi. (İhalenin yapıldığı yılda noter tasdikli olacaktır.)

ı-İsteklinin gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi.

i- İstekli adına vekaleten iştirak ediliyor ise, asıl isteklinin adına başvurmaya yetkili olduğuna dair noter onaylı vekaletname ve noter onaylı imza sirkülerinin vermesi.(İhalenin yapıldığı yıla ait)

j- Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat telefon ve varsa faks numarası (Bu adrese yazı ve faks ile yapılan tebligat geçerli sayılacaktır.) vermesi.

k- İsteklinin ortak girişim olması halinde, noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı sözleşmesini vermesi, (Ancak ortak girişim olması halinde her bir ortak istekli / müşteri tarafından tüm belgelerin verilmesi esastır.)

l-Adli Sicil Kaydı

m- İhale konusu iş kapsamında işin devamı süresince aşağıda belirtilen personeli istihdam edeceğine dair taahhütname

n- İşin süresi içerisinde en az 5 yıl tecrübesi bulunan İnşaat mühendisi veya Harita Mühendisi

bulunduracağına dair taahhüt.

o- Muhammen bedelin %60’ından az olmamak üzere ihale tarihine kadar gerçekleştirdiği ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye İlişkin İş deneyimini gösteren belgeler

ö-Kullanılacak iş makinesi ve araçların listesi (Kendisine ait ve/veya kiralayacağı)

p-2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’ nun ilgili maddelerinde belirtilen şahıslar, doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar. Bu durum tespit edildiği takdirde teminatları irat kaydedilerek gerekli yasal işlemler gerçekleştirilecektir.



7-)TEKLİFLERİN TESLİM EDİLECEĞİ YER:

Teklifler ihale tarih ve saatine kadar Canik Belediye Başkanlığı (Fen İşleri Müdürlüğü) Karşıyaka Mahallesi, İlkbahar Sokak No:1, 55080 Canik/SAMSUN adresine teslim edilebileceği gibi aynı adrese iadeli taahhütlü olarak posta ile de gönderilebilir. Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilir.

8-) İDARENİN YETKİSİ: İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. (Belediye Encümeni 2886 S.D.İ.K.nun 29. maddesi gereğince, ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun teklifi tespit etmekte serbesttir.)

Kamuoyuna duyurulur.

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