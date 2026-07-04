2 Temmuz 1993’te Sivas’ta Madımak Oteli’nin ateşe verilmesiyle 33 aydın, sanatçı ve yazar ile 2 otel çalışanı hayatını kaybetti.

Katliama giden süreçteki ihmaller, sonrasında firari sanıklar, zaman aşımı kararları ve tahliyelerle gelmeyen adalet yüreklerde sızı olarak kaldı.

111 sanık hakkında dava açıldı, 26’sı beraat etti, 81’i mahkum oldu. Haklarında yakalama kararı çıkarılan ve 15 yıldır bulunamayan 4 sanık için de Yargıtay süreci devam ediyor.

2 TEMMUZ 1993 KATLİAM TARİHİ OLARAK HAFIZALARDA

Kaçan 7 sanık hakkında da kırmızı bülten çıkarıldı. Almanya’da medyanın bulup röportaj yaptığı bu isimleri her ne hikmetse İnterpol bulamadı.

Sivas Davasının 4 firari sanığı hakkındaki dava 30 yıllık zaman aşımı nedeniyle düştü.

79 sanık hakkında da ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi. Bunlardan 12’si yurtdışına kaçtı. 2 ‘si sürekli hastalık nedeniyle Cumhurbaşkanı tarafından affedildi.