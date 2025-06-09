Diyarbakır'da yaşayan 20 yaşındaki ilahiyat öğrencisi Hafize Sena Düzgün'ün cansız bedeni hastane bahçesindeki ağaçta asılı halde bulunmuş, yapılan aramalarda Düzgün'ün bıraktığı birkaç nota rastlanmıştı.

Hafize Sena Düzgün'ün bıraktığı mesajlardan aynı kurumda araştırma görevlisi olarak çalışan A.P. ile bir duygusal ilişki yaşadığı ortaya çıkarken, mektupta A.P. için 'mezarıma gelmesin' ifadelerine yer verilmişti. Söz konusu olayın sosyal medyada infial yaratmasının ardından idari soruşturma başlatan Dicle Üniversitesi, A.P.'nın açığa alındığını açıklamıştı.

MEZAR YERİ UYGUN BULUNMADI

Günlerce konuşulan olay hakkında dikkat çeken yeni bir gelişme yaşanırken, Düzgün'ün ilk olarak Mardinkapı Mezarlığı'na yapılan defni için "Buraya uygun değil" raporunun verildiği ve genç kızın cansız bedeninin Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü ekiplerince Çiftehavuz Mezarlığı'na taşındığı öğrenildi.



Mezarlığın taşınma nedeni hakkında resmi bir açıklama yapılmazken, karar sosyal medyada tepkilere neden oldu.





MEKTUBUNDA HOCASINI İŞARET ETMİŞTİ

Notta, "Bütün elbiselerimi yardım kuruluşlarına verin. Kitaplarımı üniversiteye, oyuncaklarımı yuvaya, balığı Ahmet'e. Benden hiçbir şey kalmasın bu dünyada. Mezarımda tek bir çiçek dahi istemiyorum. Mezar taşım dahi olmasın. Hiç kimse 5 dakikadan fazla kalmasın mezarın başında. Ağlamak isteyen evine gitsin, annem de dahil. Cenazemde herkes bir tane sigara içsin. Ve asıl mesele Ahmet asla mezarıma gelmesin. Telefon şifrem 194650, ne yapıyorsanız yapın" ifadeleri yer almıştı.













