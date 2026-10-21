'Kurtlar Vadisi’, ‘Canım Ailem’ ve ‘Çalıkuşu’ gibi yapımlarla tanınan Begüm Kütük, bir süredir ekranlardan uzak bir yaşam sürüyor.
Katıldığı bir etkinlikte basın mensuplarının sorularını yanıtlayan 46 yaşındaki oyuncu, İstanbul’dan ayrılma kararını ve doğayla iç içe yeni hayatını anlattı.
İSTANBUL’DAN UZAKTA YENİ BİR DÜZEN
Yaklaşık 20 yıldır İstanbul’un merkezinde yaşadığını belirten Begüm Kütük, şehrin yoğunluğundan ve karmaşasından artık yorulduğunu söyledi. Hayvan sevgisi ve doğaya duyduğu ilginin de bu kararda etkili olduğunu belirten oyuncu, yeni yaşamını şu sözlerle anlattı:
“Yeni bir hayata başladım. Şehirden biraz sıkıldım. Daha bahçeli, geniş, ferah, kediler, köpekler... Daha bir çiftlik gibi bir hayat kurdum.”
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“DOĞADA OLMAK TERAPİ GİBİ”
İstanbul trafiğinin yoğunluğundan ve şehir hayatının karmaşasından yakınan Begüm Kütük'ün kentte yaşamak artık canına tak etti. Ünlü oyuncu, İstanbul'dan taşınma nedenini anlattı.
Şehre hazırlık için geldiğinde bu karmaşayı yeniden hissettiğini belirten oyuncu, doğada vakit geçirmenin kendisine iyi geldiğini vurguladı.
Kütük, “Şehirde çıldırmış gibi bir trafik var ve kimsenin kimseye saygısı kalmamış. Hazırlık için şehre geldiğimde bunu bir kez daha hissettim. Doğada olmak, temiz hava almak insan ruhuna tam anlamıyla bir terapi gibi geliyor” ifadelerini kullandı.
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