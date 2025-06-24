1. OĞLAK BURCU: TASARRUF ONUN DOĞASINDA

Disiplinli ve hedef odaklı yapısıyla bilinen Oğlak burcu, para harcamayı değil, biriktirmeyi tercih ediyor. Onlara göre bugünün lüksü, yarının güvencesinden çalmak anlamına geliyor. Harcamalarını önceden planlayan Oğlaklar, gereksiz buldukları hiçbir şeye kolay kolay para harcamıyor. Bu yönleriyle çevrelerinden sık sık “fazla mı cimrisin?” yorumlarını işitiyorlar.

BAŞAK BURCU: HESAPLAMA UZMANI

Titizlik denince akla ilk gelen burç olan Başak, finansal konularda da aynı özeni gösteriyor. İndirimleri takip ediyor, gereksiz harcamalardan kaçınıyor ve her kuruşun hesabını tutuyor. Başaklar için önemli olan, harcadığı paranın karşılığını tam anlamıyla almak. Lükse değil, faydaya odaklanıyorlar.

BOĞA BURCU: LÜKSÜ SEVER AMA PARAYI DA KOLAY HARCAMAZ

Boğa burcu konforuna düşkünlüğüyle bilinse de, söz konusu para olunca oldukça dikkatli davranabiliyor. Kaliteli olanı seçse bile, gereksiz harcamalardan kaçınmayı tercih ediyor. “Param çarçur olmasın” düşüncesiyle hareket eden Boğalar, yatırım yapmayı ve birikim sağlamayı öncelikli görüyor.

*BONUS* AKREP BURCU: PARASININ NEREYE GİTTİĞİNİ BİLMEK İSTER

Akrep burcu doğrudan “cimri” sayılmasa da, harcamaları üzerindeki kontrolüyle dikkat çekiyor. Borç vermekten hoşlanmayan, parasının nereye harcandığını adım adım takip eden Akrepler, alışverişlerinde mantık çerçevesinden sapmıyor. Onlar için duygusal değil, stratejik bir para yönetimi söz konusu.