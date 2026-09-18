İngiltere'nin başkenti Londra'da bir kız çocuğunu motosikletin altında kalmaktan kurtaran Türk restoran müdürü Onur İnci, gösterdiği cesaret dolayısıyla ödüle layık görüldü.

Geçtiğimiz mayıs ayında gerçekleşen ve güvenlik kamerasına yansıyan olayın ardından Merton Belediyesi, müdahale sırasında kendisi yaralanan İnci'ye "Merton Kahramanları Ödülü" takdim etti.

KIZI KURTARIRKEN YARALANDI

Wimbledon'da 25 Mayıs tarihinde meydana gelen olayda, bir restoranın önünde bulunan 6 yaşındaki kız çocuğu, yolun karşısında bekleyen babasına doğru koştuğu sırada bölgeye hızla yaklaşan motosikletin önüne çıktı.

Tehlikeyi fark eden Onur İnci, hiç düşünmeden yola atılarak çocuğu son anda motosikletin önünden aldı. Küçük kız olaydan yara almadan kurtulurken, motosikletin çarptığı İnci hastaneye kaldırıldı. Günlerce tedavi gören İnci'nin sol omzunda kırıklar meydana geldi ve kolunda kalıcı hasar oluştu.

'SEYİRCİ KALAMAZDIM'

Olayın ardından Merton Belediyesi tarafından düzenlenen törenle "Merton Kahramanları Ödülü" verilen Onur İnci, ödülünü törene birlikte katıldığı oğlunun yanında aldı.

Yaşananlara ilişkin A Haber'e açıklamalarda bulunan İnci, amacının kahraman olmak olmadığını ifade ederek, "Ben bir kahramanlık için değil, gördüğüm bir tehlike üzerine çocuğu kurtardım" dedi.

İnci, tehlikeyi gördüğü anda kendi canını düşünmeye fırsat bulamadığını ve yaşananlara vicdanen seyirci kalamayacağını belirtti.