Trabzon’un Arsin ilçesine bağlı Yeşilce Mahallesi’nde 6 Ekim günü işlenen kadın cinayetinin arkasından yürek yakan bir hayat hikayesi ve kan donduran detaylar çıktı. 20 gün önce boşandığı Aydın Yediparmak (51) ile buluştuğu araçta tartışan Gülşah Oktay (33), eski eşinin silahından çıkan 7 kurşunla ağır yaralandı. Kaldırıldığı Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yaşam mücadelesini kaybeden genç kadının katil zanlısı tutuklandı.

14 GÜN ÖNCE HAYATINI KURTARMIŞTI

Soruşturmayı derinleştiren polis ekipleri, acı bir gerçeğe ulaştı. Maddi sıkıntılar yaşayan cinayet şüphelisi Aydın Yediparmak'ın olaydan 14 gün önce evinde 4 tablet ilaç içerek intihara kalkıştığı saptandı. Fenalaşan Yediparmak'ın evine giden Gülşah Oktay'ın, çöp kutusundaki boş ilaç kutularını fark ederek sağlık ekiplerini çağırdığı ve katilinin hayatını kurtardığı ortaya çıktı.

"GÜL ALIP ARABAYA KOYMUŞTUM" DEDİ, DEHŞETİ ANLATTI

Emniyetteki sorgusunda cinayeti itiraf eden 4 suç kaydı bulunan Aydın Yediparmak'ın ifadesi ise pes dedirtti. Borçları nedeniyle icradan korunmak amacıyla formaliteden boşandıklarını öne süren şüpheli, olay gününü şu sözlerle anlattı:

"Maddi sıkıntılar nedeniyle aramızda tartışmalar çıkıyordu, bana verdiği borç parayı geri istiyordu. Olay günü çocuğumuzun mamasının bittiğini söyledi ve kimlik işlemleri için buluştuk. Giderken gül alıp koltuğun üstüne koydum. İşlemleri hallettik ve evimin önüne geldik. Gülşah bana verdiği borcu sorup 'hırsız' diyerek ailemi suçladı. Gururuma yediremedim, silahımı çekerek ateşledim. Araçtan inip kaçmaya çalışırken yetişip tekrar ateş ettim. Anlık gelişti, pişmanım."

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen cani koca, çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'Kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.