Selçuk Tengioğlu'nun saldırısının ardından CHP Genel Merkezi'ni dün arayarak geçmiş olsun dileklerini ileten çok sayıda vatandaş arasında Tengioğlu'nun Hatay'da 21 yıl önceki saldırısından balkondan atlayarak kurtulan kızı Yasemin de yer aldı.
'GEÇMİŞ OLSUN'
CHP Genel Merkezi'ni ağlayarak aradığı belirtilen kişinin babasının saldırısından balkondan atlayarak kurtulduğunu belirttiği, CHP lideri Özgür Özel'e geçmiş olsun dileklerini ilettiği ifade edildi.
'ÇOK ÜZGÜNÜM'
Babasının tahliyesinin ardından korktuğunu, CHP yetkilileriyle iletişime geçmek istediğini belirten kişinin, "Diyecek bir şey bulamıyorum, çok üzgünüm" dediği kaydedildi.
21 YIL ÖNCE BALKONDAN ATLAYARAK KURTULDU
2004 Anneler Günü’nde, beş çocuk babası Selçuk Tengioğlu, sabah saat 04.00 civarında eve gelerek silahını çekip bağırmaya başladı.
Tengioğlu’nun gürültüsüyle uyanan çocuklarından oğlu Barış (19) ve kızı Mutlu’yu (17) silahla vurdu.
Yaralı çocuklarının hayatta olduğunu gören Tengioğlu, bu kez ekmek bıçağıyla onları bıçaklayarak öldürdü.
Olay anında diğer kızı Yasemin (16), ikinci kattaki evin arka balkonundan atlayarak kurtulmayı başardı.
Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine ulaşan polis, Tengioğlu’nu evde silah ve bıçakla birlikte yakaladı.