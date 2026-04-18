Kahramanmaraş’ta Ayser Çalık Ortaokulu’na yönelik kanlı saldırıyı gerçekleştiren İsa Aras Mersinli’ye ilişkin yeni bilgiler ortaya çıktı. Katliamın planlı şekilde gerçekleştirildiği belirlenirken, saldırganın 5 tabanca ve 2 şarjörü resim çantasına koyarak okula götürdüğü, çantayı okulda sakladıktan sonra silahları tek tek alıp saldırıyı gerçekleştirdiği tespit edildi.

Saldırganın eylem günü ve öncesine ilişkin detaylar, baba ifadesi, olay akışı ve bıraktığı notlarla birlikte çarpıcı bir tablo ortaya koydu. Baba Uğur Mersinli’nin ifadesine göre İsa Aras sabah saatlerinde uyandırıldı, kahvaltı yaptıktan sonra yeniden yattı ve okula gitmedi. Babasının “Sınav dönemi, neden okula gitmiyorsun?” sorusuna ise gülerek karşılık verdi, ancak yanıt vermedi.

5 TABANCA 2 ŞARJÖRLE EVDEN ÇIKTI

Annesine de tepki gösteren Mersinli, aile tarafından ikna edilemeyince evde kalmasına izin verildi. Baba Mersinli daha sonra kasaba gitmek için evden ayrıldı.

Eve döndüğünde eşinin kendisine İsa’nın bir arkadaşına unuttuğu kitabı götürmek için çantasını alarak evden çıktığını ve okula gittiğini söyledi.

Soruşturma kapsamında elde edilen bilgilere göre, saldırganın evden çıkarken 5 tabanca ve 2 şarjörü resim çantasına koyduğu belirlendi.

Yeni Şafak’ın ulaştığı bilgilere göre, sabahçı grubun okuldan çıktığı saatlerde okula gelen caninin, öğlenci öğrencilerin bulunduğu sırada binaya giriş yaptığı tespit edildi. Okula girdikten sonra kameraların görmeyeceğini düşündüğü merdiven altına saklayan saldırganın, derslerin başlamasının ardından silahları tek tek alarak ateş açtığı ortaya çıktı.

İlk silahın şarjörü bitene kadar ateş eden saldırganın, “Görev tamamlandı” diyerek diğer silahlara yöneldiği, toplamda üçüncü ve dördüncü silahı da kullandığı belirlendi. Beşinci silahı almaya giderken silah seslerini duyan öğretmenler ve veliler saldırganı derdest edip etkisiz hale getirdiği öğrenildi. Saldırgan olayda yaklaşık 60 mermi kullandı.

Ayrıca annenin daha önce bir uzmana başvurduğu ve psikoloğun “Bu durum beni aşıyor, bir psikiyatriste götürülmeli” yönünde uyarıda bulunduğu da öğrenildi.

Öte yandan saldırganın olaydan günler önce İngilizce bir metin kaleme aldığı ortaya çıktı. “Manifesto ya da bir şey” başlığıyla yazılan ve 11 Nisan tarihini taşıyan notta, eyleme dair niyetini açık şekilde ifade ettiği görüldü. Metinde şu ifadeler yer aldı:

Konbanwa, ben Kontaa ve Konata’yım. Onu çok ama çok seviyorum. Bunu yazarken tarih 11 Nisan 2026. Sen bunu okuduğunda ya bir şey planlıyor olacağım, yapmış olacağım ya da yapmak üzere olacağım.”

İnsanların beni tanıması, fark etmesi hoşuma gidiyor. Bu dünyadaki varlığımı ve verdiğim zararı hissetsinler istiyorum.”

Ailem benden nefret ediyor, benden korkuyor ve hayal kırıklığına uğramış durumda. Hep yalnızım.”

Bugün yapabilirim. Saat gibi 3’te falan 5. ve 6. sınıflar… hazır olun. Bugün gerçekten bıktım.”

Şu an saat 9:33 sabahı… 5 saat içinde okula gireceğim. 5 tabanca, 7 şarjör ve 200’den fazla mermiyle. Hoşça kalın.”