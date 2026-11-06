Ankara'da Çankaya Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Akıncı hakkında tahliye kararı verildi. NE OLMUŞTU? Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 11 Temmuz 2026'da CHP'li Çankaya Belediyesi'ne operasyon düzenlenmişti. “Suç örgütü kurma”, “suç örgütüne üye olma”, “rüşvet alma”, “rüşvet verme” ve “ihaleye fesat karıştırma” iddiaları kapsamında, Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner ve Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Akıncı'nın da aralarında bulunduğu 36 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Güner ve Akıncı'nın da aralarında bulunduğu 24 kişi, 15 Temmuz'da tutuklanmıştı. Altı kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. İçişleri Bakanlığı, tutuklanan Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'i geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırmıştı. Güner, hakkındaki suçlamaları reddetmişti.

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