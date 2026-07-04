Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Eski Özel Kalem Müdürü Sadık Can Köksal'ın durumuna ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

‘2026 MAYIS AYINDA GÖREVİNDEN AYRILDI’

Güner paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

2 Temmuz 2026 günü akşam saatlerinde gözaltına alınan Belediyemiz personeli Sadık Can Köksal’ın bugün tutuklanması üzerine kamuoyuna açıklama yapmak gerekmiştir. Sadık Can Köksal, 2024 yılı Mayıs ayından 2026 yılı Mayıs ayına kadar Belediyemizde Özel Kalem Müdürü olarak görev yapmış, 2026 yılı Mayıs ayında görevinden ayrılmıştır.

‘TESTLER NEGATİF ÇIKMIŞTIR’

Bazı mecralarda yer aldığının aksine kendisine yasa dışı madde haricinde herhangi bir suçlama ve soru yöneltilmemiştir. Gözaltına alınmasına müteakip hem Ankara’da hem İstanbul’da iki kez test yapılmış ve bu testler negatif çıkmıştır.

‘HERHANGİ BİR SUÇ UNSURU BULUNMADI’

Keza ikametinde yapılan arama sonucunda da herhangi bir suç unsuru bulunmadığı tespit edilmiştir. Yani gözaltı ve tutuklanmasına sebep gösterilen gizli tanık beyanının iftiradan ibaret olduğu ortaya çıkmıştır.

‘BU TABLOYA RAĞMEN TUTUKLANDI’

Ancak; hayatının hiçbir döneminde yasa dışı madde kullanmadığını beyan eden ve yapılan test sonuçları ve toplanan deliller de bu beyanını doğrular nitelikte olan; aksi yönde soyut, tutarsız ve mesnetsiz bir gizli tanık beyanı dışında hiçbir delil de bulunmayan çalışma arkadaşımız bu tabloya rağmen tutuklanmıştır.

Gerçeğin ve haklının er ya da geç ortaya çıkacağına olan inancımızla yaşanan süreci kamuoyunun bilgi ve takdirine sunarız.