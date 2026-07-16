Çankaya Belediye Meclisi, tutuklandıktan sonra İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in yerine görev yapacak belediye başkanvekilini seçmek üzere toplanacak. Başkanvekili seçimi 22 Temmuz Çarşamba günü saat 14.00’te yapılacak. Mecliste belirlenecek isim, Güner’in yerine belediye başkanvekili olarak görev yürütecek. NE OLMUŞTU? Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Çankaya Belediyesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan CHP’li Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner tutuklanmıştı. İçişleri Bakanlığı da tutuklama kararının ardından Güner’in geçici bir tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığını duyurmuştu.

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