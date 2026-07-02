Mutlak butlan kararının ikiye böldüğü CHP'deki tartışmalar, Ankara'nın en büyük ilçesi Çankaya'ya taşındı.



33 yaşındaki Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, süreç boyunca desteğini açık şekilde CHP'nin seçilmiş lideri Özgür Özel'e vermiş, mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığına getirilen Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibine eleştiriler getirmişti.





'BUTLANCILARLA GÖRÜŞEN BENİMLE SELAMLAŞMASIN'



Güner'in Çankaya Belediyesi Meclis Üyeleri ile yaptığı son toplantıda Kılıçdaroğlu ve kurmaylarını kastederek "Bu kişilerle görüşen olursa benimle selamlaşmayı bıraksın" ifadelerini kullandığı öne sürüldü.



Gazete Pano'da yer alan habere göre, olay dün saat 16.00’da yapılacak Meclis toplantısından önce saat 15.30 civarında yaşandı. Kılıçdaroğlu yönetimine destek veren CHP'li Meclis Üyesi



Meclis Üyesi Sinan Uslu, Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner’in kendilerine hakaret ettiğini iddia etti.



Güner'in konuşmaya toparlayıcı açıklamalar ile başladığını ve daha sonra CHP'nin başına getirilen Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik sert eleştirilerde bulunduğunu söyleyen Uslu, konuşmada Güner tarafından ‘Sizlere söylüyorum, bu kişilerle görüşen olursa asla benimle selamlaşmasın. Benimle yol yürümeyen varsa bugün burada içini döksün’ ifadelerinin kullanıldığını ve bu açıklamalara kendisi tarafından karşı çıkıldığını belirtti.



Uslu'nun Kılıçdaroğlu'na yönelik açık desteği sonrası Güner'in bu duruma tepki gösterdiği ve bir anda ayağa kalkıp elindeki su şişesini Uslu'ya fırlattığı öne sürüldü. Salonda büyüyen tartışma ve karşılıklı fırlatılan şu şişelerinin ardından duruma güvenlik çalışanlarının müdahale ettiği iddia edildi.







