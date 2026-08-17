ÇANKIRI 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C.

ÇANKIRI 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

DOSYA NO : 2024/827 Esas

KARAR NO : 2025/313

[C.SAVCILIĞI ESAS NO] : 2024/1344

SANIK : HAYDAR AYCİVAN, Hakverdi ve Leyla oğlu, 18/05/1998 ALTINDAĞ doğumlu,mah/köy nüfusunda kayıtlı. Hacı Bayram Mah. Uzunyol Cad. No: 18İç Kapı No: 12 Altındağ / Ankara Altındağ/ ANKARA adresinde oturur. TC Kimlik No:10855031586

SUÇ : Yoklama Kaçağı Kalıp 4 Aydan Sonra 1 Yıl İçinde Yakalanmak

SUÇ TARİHİ : 01/01/2017 - 28/01/2018

Yukarıda açık kimliği ve suçu yazılı sanık hakkında mahkememizde yapılan açık yargılaması sonunda;

HÜKÜM: Yukarıda Açıklanan Nedenlerle;

Sanık Haydar Aycivan'ın 22/08/2023 - 01/07/2024 tarihleri arasında 1632 sy. AsCK m.63/1-a,son cümlesi'nde düzenlenen Yoklama Kaçağı Kalıp 4 Aydan Sonra 1 Yıl İçinde Yakalanmak suçunu işlediğinin anlaşılmasıyla 4 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

Sanığın cezasının geleceğine tesirinin gözetilmesiyle TCK m.62 gereğince cezasında 1/6 oranında tenzilat yapılarak 3 AY 10 GÜN HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

Sanığın adli sicilinde tekerrüre esas kaydının tespit edilmesi ve suçunu HAGB denetim süresi dahilinde işleyerek yükümlülüklerini ihlal ettiğinin anlaşılmasıyla bir kez daha suç işlemeyeceğine dair lehine müspet kanaatimiz doğmadığından hakkında HAGB, TCK m.51 ve kişiliğinin gözetilmesiyle TCK m.50 müesseselerinin tatbikine YER OLMADIĞINA,

Anayasa Mahkemesinin 08/10/2015 tarihli iptal kararından sonra oluşan duruma ve 15/04/2020 tarihinde yürürlüğe giren 7242 Sayılı Kanunun 10. Maddesi ile yapılan değişikliğe göre sanık hakkında TCK'nın 53. Maddesinin 1. Ve 2. Fıkraları ile 3. Fıkrasının 1. Cümlesinin uygulanmasına,

Sanığın adli sicilindeki mahkumiyet kayıtlarından tekerrüre esas olan Ankara 64. Asliye Ceza Mahkemesi'nin 2022/670 Esas - 2023/557 Karar sayılı 27/11/2023 tarihinde kesinleşmiş suçundan 1 YIL 8 AY HAPİS CEZASINA ilişkin mahkumiyeti esas alınarak, 5237 Sayılı TCK'nın 58/1 fıkrası uyarınca birinci kez tekerrür koşulları oluştuğundan sanık hakkında verilen cezanın BİRİNCİ KEZ MÜKERRİRLERE ÖZGÜ İNFAZ REJİMİNE GÖRE ÇEKTİRİLMESİNE,

Mükerrir sanık hakkında TCK 58/7 fıkrası gereği cezanın infazından sonra denetimli serbestlik tedbirinin uygulanmasına,

Sanık hakkında Ankara 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nce tesis edilen 27/05/2021 kesinleşme tarihli olup 2019/1489 E - 2021/1263 K sayılı nihai kararı ile CMK'nın 231/5 maddesi uygulandığından hükmün açıklanması yönünde karar kesinleştiğinde Mahkemesine İHBARDA BULUNULMASINA,

Nihai karar kesinleştiğinden sanık hakkında tesis edilen idari para cezası tebliğine ilişkin mazbata asıllarının ilgili Kuruma İADESİNE,

Yargılama aşamasında sarf edilen 2 tebligat gideri 350,00 TL olmak üzere toplam 350,00 TL yargılama giderinin sanıktan alınarak HAZİNE'YE GELİR KAYDINA,

DAİR;

Cumhuriyet Savcısının katılımı ile, gerekçeli kararın sanığa tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde, doğrudan Mahkememize veya Mahkememize gönderilmek üzere bulunulan yer Asliye Ceza Mahkemesi'ne dilekçe verilmesi, Ceza İnfaz Kurumu'nda veya Tutukevinde bulunanlar için bulundukları Kurum Müdürlüğü'ne beyanda bulunulması veya bu hususta dilekçe verilmesi ya da zabıt katibine beyanda bulunarak tutanağa geçirilmesi ve Hâkime onaylattırılması suretiyle başvurulmak üzere Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'ndeistinafkanun yolu açık olmak üzere, mütalaaya uygun olarak, Türk Milleti adına verilen karar açıkça okunup gerekçesi ana çizgileri ile anlatıldı. 06/05/2025

-Gerekçeli kararıntüm aramalara rağmen bulunup sanığa tebliğ edilemediğinden,

-7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 29.maddesi gereğince hüküm özetinin Genel İnternet Haber Sitesi ve Türkiye Geneli 50.000 Altı gazetelerde İLANEN TEBLİĞİNE,

-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde kanun yollarına başvurulmadığı takdirde resmen tebligat yapılmış sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.

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