Çankırı’da polis özel harekat kursu öğrencilerinin bulunduğu hafif ticari aracın TIR’a arkadan çarptığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Alınan bilgiye göre Çankırı- Ankara karayolu Hacı Ali kavşağında seyir halinde olan 26 yaşındaki M.F.G. idaresindeki 34 SV 4651 plakalı hafif ticari araç, aynı istikamette ilerleyen Onur H. yönetimindeki 37 PT 057 plakalı TIR’a henüz bilinmeyen bir sebeple arkadan çarptı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi yönlendirildi. Kaza sonucu hafif ticari araçta bulunan Çankırı Şehit Seyit Saraç Polis Özel Harekat Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nde eğitim gören kursiyerlerden sürücü ile araçta bulunan C.M., M.C.S., İ.S.G., A.M.E. yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan İ.S.G. ve A.M.E., doktorların tüm çabalarına rağmen yaşamını yitirdi. Diğer yaralıların tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Olay yerinde incelemede bulunan Vali Mustafa Fırat Taşolar, gazetecilere yaptığı açıklamada, “Öncelikle hepimizin başı sağ olsun. İçinde Çankırı'daki özel harekat polis eğitim merkezinde kurs gören beş 5 polis arkadaşımızın bulunduğu bir araç bir TIR’ın altına girmek suretiyle bir kaza söz konusu oldu. Bu kazada iki mesai arkadaşımızı, polis arkadaşımızı maalesef kaybettik. Üç yaralımızın tedavisi Çankırı Devlet Hastanesi'nde devam ediyor. Hepinizin başı sağ olsun” dedi.

Kaza yerindeki incelemesinin ardından Çankırı Devlet Hastanesi'ndeki yaralıları ziyaret eden Vali Taşolar, geçmiş olsun dileklerini iletti.