Çankırı'da çıkan orman yangını rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı. Bölgeye sevk edilen çok sayıda ekip ile yangına müdahale sürüyor.
Alınan bilgiye göre Kastamonu- Çankırı sınırında yer alan Ilgaz Dağı mevkisindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangın rüzgarında etkisiyle kısa sürede büyüyerek geniş bir alana yayıldı. Yangını fark eden vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine orman, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Ekiplerin yangına karadan müdahale başlattı. Ayrıca jandarma ekipleri, güvenlik önlemleri kapsamında bölgeye sivil araçların geçişine izin vermiyor.