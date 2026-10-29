Kaza, D-100 kara yolunun Kuzdere köyü mevkisindeki kavşakta meydana geldi. Gündüz Karaaslan’ın (42) kullandığı 52 AFM 618 plakalı otomobil, virajı alamayarak devrildi ve karşı şeride geçti.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü Karaaslan ile araçta bulunan D.Ş. (60) ve B.B.K. (13) yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Çerkeş Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Sürücü Gündüz Karaaslan, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Diğer iki yaralının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.