Çankırı’nın Alibey Mahallesi’nde, aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında taraflar birbirlerine tüfekle ateş açtı. Olayda İrfan E., Necip E., Seyhan G. ve Muharrem S. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulansla Çankırı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma kapsamında, 7 kişi gözaltına alındı.
Şüpheliler Ali G., Celal G., Fuat S., Yaşar E., Sadık E., Niyazi E. ve İrfan E., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanan 7 kişi cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.