Kaza, saat 16.00 sıralarında Çankırı-Kızılırmak kara yolu üzerindeki İskilip kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Metin Ö. (56) yönetimindeki 06 BPL 966 plakalı otomobil ile İbrahim A. (38) idaresindeki 19 AFU 560 plakalı kamyon kavşakta çarpıştı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, otomobilde yolcu olarak bulunan Nazmi A. (61) ile Sevgi Ç.'nin (65) yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kazada otomobil sürücüsü Metin Ö. ile Gülay Ö. (54) ve Ersin Ş. (42) yaralandı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Durumu ağır olan yaralılardan Ersin Ş., hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Böylece kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi.

Kazayla ilgili jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.