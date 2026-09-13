Çankırı'nın Çerkeş ilçesine bağlı Yumaklı köyü mevkisinde bulunan ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Ağaçların arasından yükselen dumanları fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

HAVADAN VE KARADAN DEV MÜDAHALE

Olay yerine kısa sürede Orman İşletme Müdürlüğü’ne ait arazözler, AFAD ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Alevlerin daha geniş bir alana yayılmasını önlemek amacıyla ekipler 13 araç ve 1 helikopterle söndürme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.