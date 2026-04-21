Çankırı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında 18 Nisan’da 16 adrese özel harekat polislerinin katılımıyla operasyon düzenlendi.
Operasyonda 12 şüpheli gözaltına alınırken, emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden B.B, E.Y, E.D, M.D, B.Ç, H.U, S.E.E, Y.B. ve R.H. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Geriye kalan 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.