Kaza Çankırı'nın Bayramören ilçesinde Bey Mahallesi mevkisinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre Recep Yazıcı (77) yönetimindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak uçuruma düştü. Yamaçtaki ağaçlara çarpan araç durabildi.
İhbar üzerine bölgeye Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), jandarma, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
4 KİŞİ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Güçlükle ulaşılan araçta inceleme yapan ekipler, sürücü Recep Yazıcı ile otomobilde bulunan Ayşe Öztürk (56), Fatma Duman (74) ve Kibar Yılmaz'ın (74) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Kazada yaralanan H.E. (58) ise ambulansla Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazada hayatını kaybeden dört kişinin cenazelerinin bölgeden çıkarılması için ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.
MANTAR TOPLAMAYA GİTMİŞLER
Öte yandan araçtakilerin köye mantar toplamaya gittiği, kazanın dönüş yolunda meydana geldiği öğrenildi.