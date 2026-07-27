Robot, Shenzhen Yapay Zeka ve Robotik Enstitüsü (AIRS), Çin Hong Kong Üniversitesi (Shenzhen) ve ABD'deki Stevens Teknoloji Enstitüsü'nden araştırmacılar tarafından geliştirildi. Su üzerinde yürüyebilen avcı örümceklerden ilham alan sistem, kameralarıyla kazazedeyi tespit ediyor, bulunduğu noktaya yöneliyor ve kurtarma çalışmalarına destek vermek üzere geliştiriliyor.

DÖRT BACAKLI TASARIMIYLA DİKKAT ÇEKİYOR

QuadBoat, suyun yüzey geriliminden yararlanmak yerine dört bacağının ucunda bulunan küçük yüzer gövdeler sayesinde dengede kalıyor. Her bacak bağımsız hareket edebildiği için robot ileri, geri ve yana hareket edebiliyor, kendi ekseni etrafında dönebiliyor ve yönünü kısa sürede değiştirebiliyor.

Geliştirilen yapay zeka destekli kontrol sistemi sayesinde robot, su üzerinde yüzen kişiyi kameralarıyla algılıyor, takip ediyor ve bulunduğu noktaya hassas şekilde ulaşabiliyor. Yapılan havuz ve kontrollü açık alan testlerinde sistemin başarılı sonuçlar verdiği açıklandı.

GERÇEK DENİZ KOŞULLARINDA TEST EDİLECEK

Araştırmacılar, robotun şimdiye kadar yalnızca kontrollü ortamlarda denendiğini belirtiyor. Güçlü dalgalar, sert akıntılar ve kötü hava koşullarındaki performansını değerlendirmek için daha kapsamlı saha testleri yapılması planlanıyor.

Çalışma henüz hakem değerlendirmesinden geçmemiş bir ön baskı olarak arXiv platformunda yayımlandı. Araştırma ekibi, geliştirme sürecinin planlandığı gibi ilerlemesi halinde QuadBoat'un önümüzdeki yıllarda plajlarda ve kıyı bölgelerinde cankurtaran ekiplerine destek veren otonom sistemler arasında yer alabileceğini öngörüyor.