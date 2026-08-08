Sakarya’nın Kocaali ilçesinde, kıyıdan yaklaşık 500 metre açıkta insansız hava aracı bulundu. İHA, bölgede görev yapan cankurtaranlar tarafından fark edildi.
İHA’yı gören cankurtaranlar durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi.
İNCELEME İÇİN GÖTÜRÜLDÜ
Denize düştüğü belirlenen insansız hava aracı, ekipler tarafından alınarak incelenmek üzere Sahil Güvenlik Komutanlığı’na götürüldü.
PATLAYICIYA RASTLANMADI
İlk belirlemelere göre İHA’nın üzerinde herhangi bir patlayıcıya rastlanmadığı öğrenildi.