ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya üzerinden açıklama yaptı. Açıklama aşağıdaki gibidir:

"İran Donanması, tamamen yok edilmiş halde deniz dibinde yatıyor – 158 gemi. Vurmadıklarımız ise, onların “hızlı saldırı gemileri” dedikleri az sayıdaki gemiler; çünkü bunları pek bir tehdit olarak görmedik.

Uyarı: Bu gemilerden herhangi biri ABLUKAMIZA yaklaşırsa, denizde teknelerdeki uyuşturucu kaçakçılarına karşı kullandığımız aynı imha sistemi kullanılarak derhal İMHA EDİLECEKLERDİR.

"Bu işlem hızlı ve acımasızdır. Not: Okyanus veya deniz yoluyla ABD'ye gelen uyuşturucuların %98,2'si DURDURULMUŞTUR!"