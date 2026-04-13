İran'ın kısıtlı olarak geçişlere izin verdiği su yolunda şimdi ABD tüm geçişleri kapatacağını söyledi.
ABD Başkanı, "İran gemileriyle birlikte yasa dışı ücretler ödeyen tüm gemilerin hedefte olacağını vurguladı. Ancak bu yaptırımın nasıl uygulanacağı merak konusu.
ABD'nin Hürmüz Boğazı'ndan çıkan bir geminin İran'a para ödeyip ödemediğini kanıtlamasının bilinen hiçbir yolu yok.
ABD, Hürmüz Boğazı'ndan çıkan herhangi bir geminin İran'a para ödediği yönünde tahminde bulunmak durumunda kalıyor.
Bir diğer sorun ise, gemilerin bağlı olduğu ülkeler. Uzmanlara göre ABD Başkanı'nın "İran'a geçiş için para ödeyen gemileri hedef alma" tehdidi uygulanabilir değil.
FT'ye konuşan uzman Jennifer Kavanagh, "Diyelim ki geçen gemi bir Körfez ülkesine ait ya da Fransız bir gemi ve geçiş ücretini ödemişler. Bu durumda ABD ne yapacak?" sorusunu sordu.
Kavanagh, "Müttefik bir tankere el koyacak mı? Peki ya geçiş ücretini ödeyen bir Çin gemisi olduğunu varsayalım. Çin tankerine el koyacak mıyız? Peki Çinliler ne yapacak?” diye ekledi.
ABD'nin kendi müttefiklerine ait bir gemiyi hedef alması diplomatik bir kriz doğuracakken, petrol ihracatının yüzde 54'ünü Orta Doğu'dan sağlayan Çin'in bir gemisinin hedef alınması olası bir savaş sebebi.
DENİZ SAVAŞI MI GELİYOR?
İran ise ABD'nin abluka tehdidine karşı şimdiden hazırlıklara başladı. İran Devrim Muhafızları ablukanın gerçekleşmesi durumunda Hürmüz Boğazı'nın kapanmasıyla zaten ekonomik bir bunalım yaşayan Körfez ülkelerini vuracağını duyurdu.
İran Devrim Muhafızları sözcüsü "İran ordusu, ülkenin limanlarına yönelik herhangi bir tehdidin daha geniş çaplı bir bölgesel tepkiyi tetikleyeceği uyarısında bulunarak, İran limanlarının hedef alınması halinde ne Basra Körfezi’ndeki ne de Umman Denizi’ndeki hiçbir limanın güvende kalmayacağını" açıkladı.
İran Meclisi Ulusal Güvenlik Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, ABD merkezli X sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı'nı ablukaya alacaklarına yönelik ifadelerinin "gerçeklikten uzak bir blöf" olduğunu savundu.
Azizi, "Bu girişim savaş olarak sayılır ve biz buna karşılık vereceğiz. Ayrıca biz de henüz oyuna sokmadığımız diğer kartlarımızı ortaya koyabiliriz." ifadelerini kullandı.
Ancak bu seçenek artık eskisi kadar etkili değil. Hava savunma sistemlerini geliştiren Körfez ülkeleri, petrol ihracatı için Doğu-Batı boru hattı gibi alternatif yollar kullanmaya başladı.
Daha etkili olabilecek bir hamle ise İran destekli Husi kontrolündeki Yemen'de bulunuyor. Kızıldeniz'i Hint Okyunusu'na bağlayan Babülmendep Boğazı kapatılabilir.
Süveyş Boğazı'nın bulunduğu Kızıldeniz'i Hint Okyanusu'una bağlayan bu boğaz dünya taşımacılığı için kritik önem taşıyor.
Hem Hürmüz Boğazı'nın abluka altına alınması, hem de Kızıldenizi'in etkisiz hale getirilmesi dünya ekonomisi için bir felaket senaryosu teşkil ediyor.
Bununla birlikte İran'ın Hürmüz Boğazı'nı açmak için Ümman Körfezi'nin önünde bir deniz savaşı vermesi de söz konusu. İran hükümeti füzeler ve küçük gemilerle ABD'ye saldırılabilir.
Bu her ne kadar olağandışı görünse de ABD'nin ani saldırısı halinde Devrim Muhafızları'nın da karşı saldırısı mümkün olabilir. Bir deniz savaşı ihtimali endişeye neden oldu.
Komisyon Başkanı Azizi, "Yenilginizi kabul edin, savaşta kazanamadıklarınızı müzakere masasında talep etmeyin." ifadelerine yer verdi.