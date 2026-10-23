İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Bürosu koordinesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasal bahis sitelerinin veri altyapısına yönelik usulsüzlük iddiaları üzerine kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdi.

7 SANİYELİK GECİKMEYLE SKORU ÖNCEDEN BİLDİLER

TRT Haber'in aktardığı habere göre, ekiplerce yapılan incelemelerde, yasal bahis platformlarına spor verisi analitiği ve altyapı desteği sağlayan bir firmada veri analisti olarak görev yapan O.B.'nin sistem üzerinde manipülasyon yaptığı belirlendi. Şüpheli O.B.'nin, tenis ve voleybol başta olmak üzere çeşitli müsabakalarda canlı bahis ekranını kasıtlı olarak 7 saniye gecikmeyle sisteme aktardığı saptandı. Zanlının, bu gecikme süresinde skoru önceden bilerek farklı kişiler adına açtırdığı hesaplar üzerinden ortaklarına bahis oynattığı ortaya çıkarıldı.

Söz konusu yöntemle veri sağlayıcı firma ve yasal bahis platformlarını yaklaşık 12 milyon lira zarara uğrattığı tespit edilen O.B., 21 Temmuz'da gerçekleştirilen operasyonla yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

MASAK RAPORUNDAN 192 MİLYON LİRALIK TRAFİK ÇIKTI

Soruşturmayı derinleştiren Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, tutuklanan şüpheliye ait Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verilerini incelemeye aldı. İncelemelerde zanlının banka hesaplarında toplam 192 milyon liralık para giriş-çıkışı olduğu ve yüksek tutarlı transferler gerçekleştirildiği belirlendi.

Yürütülen teknik ve mali takip neticesinde, organizasyonda O.B. ile ortak hareket ettiği tespit edilen 8 şüphelinin kimlik ve adres bilgileri tek tek çıkartıldı. Savcılığın talimatıyla 23 Ekim'de düzenlenen eş zamanlı operasyonla 8 şüpheli daha yakalanarak gözaltına alındı. Zanlıların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.