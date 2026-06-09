CHP’de mutlak butlan kararının ardından genel başkanlığa getirilen Kemal Kılıçdaroğlu’nun bugün saat 13.30’da grup toplantısında konuşma yapacağı açıklandı. Seçilmiş Genel Başkan Özgür Özel, Manisa programını iptal ederek grup toplantısının kendisinin düzenleyeceğini duyurdu ve “Kürsüyü atanmış birine teslim edemeyiz, grup toplantısında ben konuşacağım” dedi. Özel "Benim Manisa’ya gideceğimi duydular bu yüzden grup toplantısı yapmaya karar verdiler. Ferdi Zeyrek'in ölüm yıl dönümünü fırsat bildiler! Yarın grup toplantısını ben yapacağım. Ferdi Zeyrek’i kürsüde anacağım. Partililerimizi yarınki grup toplantısına davet ediyorum" dedi. İki tarafında karşılıklı hamlelerinin ardından gözler bugün TBMM’ye çevrildi. İŞTE DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR

08:42 MECLİS ÖNÜNDE TOPLANMALAR BAŞLADI CHP’deki kriz ve grup toplantısı öncesinde Ankara’da hareketlilik arttı. Türkiye Büyük Millet Meclisi önünde partililer ve vatandaşların toplanmaya başladığı görüldü. Güvenlik önlemleri artırılırken, gözler bugün yapılacak açıklamalara çevrildi.

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