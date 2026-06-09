CHP’de mutlak butlan kararının ardından genel başkanlığa getirilen Kemal Kılıçdaroğlu’nun bugün saat 13.30’da grup toplantısında konuşma yapacağı açıklandı.
Seçilmiş Genel Başkan Özgür Özel, Manisa programını iptal ederek grup toplantısının kendisinin düzenleyeceğini duyurdu ve “Kürsüyü atanmış birine teslim edemeyiz, grup toplantısında ben konuşacağım” dedi.
Özel "Benim Manisa’ya gideceğimi duydular bu yüzden grup toplantısı yapmaya karar verdiler. Ferdi Zeyrek'in ölüm yıl dönümünü fırsat bildiler! Yarın grup toplantısını ben yapacağım. Ferdi Zeyrek’i kürsüde anacağım. Partililerimizi yarınki grup toplantısına davet ediyorum" dedi.
İki tarafında karşılıklı hamlelerinin ardından gözler bugün TBMM’ye çevrildi.
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