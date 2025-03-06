Kağıthane Gültepe Mahallesi'ndeki evinden 2 Mart Pazar günü Belgrad Ormanı'na gideceğini söyleyerek çıkan ve bir daha haber alınamayan Ece Gürel dün gece saatlerinde bulundu.

Ormanlık alanda arama faaliyetleri yürüten 4 kişilik çevik kuvvet ve 12 kişilik sivil toplum kuruluşu ekipleri, Gürel'i saat 01.15'te uyur halde buldu.

Bunun üzerine uyandırılan Gürel'in bilincinin açık olduğu öğrenildi.

BUZ KESMİŞTİ

Eşi Sezer Gürel'le telefonda görüştürülen kadın, daha sonra ambulansa alındı. Hafif yaralı olduğu tespit edilen Gürel'e, sağlık ekiplerince tedbir amaçlı müdahale edildi.

Ece Gürel’i bulan Mahalle Afet Gönülleri-Acil Müdahale Derneği (MAG-AME) ekipleri hastaneye kaldırılan Gürel’in sağlık durumu hakkında bilgi almak için hastaneye geldi. MAG-AME gönüllüsü Turan Altun, "İlk bulduğumuzda dudakları titriyordu, gözleri açıktı. Ama 72 saat dolduğu için vücudu artık tamamen buz kesmişti" dedi.

"SPRİTÜEL KONULAR"

Müge Anlı'ya katılan Gürel'in ailesi, kızlarının iş yerinde problemler yaşadığını iddia etmişti. Programa bağlanan bir kişi ise Ece'ye tarot falı baktırdığını, Gürel'in meditasyon, yoga, nefes egzersizleri yaptırdığı ve kurşun döktüğü söyledi

Gürel'in ayrıca spritüel konulara ilgisi olduğu biliniyor.

EŞİNDEN İLK PAYLAŞIM

Sezer Gürel, eşinin bulunduğunu öğrendiği an gözyaşlarını tutamadı. 'Hayatta mı?' sorusunu soran Sezer Gürel, olumlu bir yanıt aldığında ayakta durmakta zorlandı. Gürel, sosyal medya hesabından eşiyle olan fotoğraflarını birleştirerek oluşturduğu bir video paylaşarak, 'Yeni hayatının ilk günü kutlu olsun sevgilim' ifadelerini kullandı. Paylaşımın ardından hesabını gizliye alan Sezer Güler'in profilinde ise dikkat çeken numaralar göze çarptı.

GRABOVOİ SAYILARI

Gürel'in profilinde, '91688 419 818719 914481' sayıları yer alıyor.

Sayılar rastgele gibi gözükse de aslında bu sayılara “Grabovoi Sayıları” deniyor.

Rus bilim insanı Grigori Petrovich Grabovoi tarafından bulunan bu sayıların bir araya gelmesiyle oluşan frekansların tüm insanlığın bozulan hayat düzenlerini tekrar normal hale getirebileceğine inanılıyor.

Sezer'in kullandığı sayıların anlamları ise inanışa göre şöyle:

419 818719 914481: Saygı duyulan bir kişi olmak

91688: Blokajları, Engelleri Kaldırma