Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP Meclis Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulunuyor.

Erdoğan, konuşmasına "Türk siyasetine hiç yakışmayan olayların yaşandığı bugünlerde AKP Grubu'ndaki kardeşlik tablosunun herkese örnek olmasını temenni ediyorum. Siyaseti marjinalize ediyorlar" sözleriyle başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

-Yola çıktığımız ilk günden beri milletle bütünleşmemiz katlanarak devam ediyor. Aziz milletimizle kurduğumuz gönül köprülerinin sağlamlığını hafta sonu bir kez daha gördük.

-6 beldede Belediye Başkanlarını ve Meclis Üyelerini seçmek için sandık başına gittik. 4'ün de AK Parti birinde ise Millet İttifakımızın ortağı ipi göğüsledi.

CHP'Yİ HEDEF ALDI

-Kendilerini dev aynasıyla görüyorlardı. Sandık sonuçlarının gelmesiyle hepsi birden ortadan kayboldu. Siz bu kafayla giderseniz sandıkta milletten daha çok tokat yersiniz.

-Otobüslerle o şehirden bu şehirlere sürükledikleri vatandaşlarımız üzerinden güya ahkam kesiyor kendilerini dev aynasında görüyorlardı.

-Sandık sonuçlarının gelmesiyle birlikte ortadan kayboldular. Avazı çıktığı kadar bağıranların 3 gündür sesi, soluğu çıkmaz oldu. Aslında benzer bir yüzsüzlüğüne daha öncede şahit olduk. Geride olduklarını çok iyi bildikleri halde öndeyiz diye halkımıza yalan söylediler.

-Bugün de aynısını yapıp faturayı kendi beceriksizlikleri dışında herkese kesen kibir abidelerine şunu söylemek isterim; Beyler siz bu kafayla giderseniz sandıkta daha çok tokat yersiniz.

-Kendinizi düzeltmezseniz daha çok dut yemiş bülbüle dönersiniz. Sorun bunların sadece siyasete bakış açılarında siyaset tarzlarında çirkef üsluplarında değil. Sorun bunların zihniyetindedir. Sokakla kurdukları bağın sahici ve samimi olmamasındadır. Siyaseti

-CHP'nin 38. kurultayına ilişkin tartışmalarda kurultayı mahkeme götüren, şikayet eden de CHP'lilerdir. Gazi Mustafa Kemal'in partisini affınıza sığınarak söylüyorum pavyon masalarına düşürenler kendileridir. Rüşvet aldım verdim, şu kişiye şu kadar para verdim diyenler kendileridir. Dün halkın umudu diyenler bugün hain damgası vuranlar yine kendileridir.

-Siyaset vezirganlarının sataşmalarına kulak asmadık. Burada şu gerçeğin bilinmesinde de fayda görüyorum. CHP'nin Genel Başkanlık koltuğunu kimin işgal ettiğinin bizim nazarımızda bir önemi yoktur.

-AK Parti olarak bizim mücadelemiz kişilerle değil. Bizim mücadelemiz baş örtülü kızlarımızı üniversite kapılarında ağlatan 28 Şubat zorbalarıyladır. Bizim mücadelemiz mehter marşından rahatsız olanlarladır.

"TÜRKİYE ER YA DA GEÇ KALİTELİ MUHALEFETE KAVUŞACAK"

- Tembel, vizyonsuz, kavgalı muhalefetten bu ülkeye hiçbir fayda gelmez.

Türkiye'nin güçlü, başarılı bir iktidar kadar vizyon ve hassasiyet sahibi muhalefete ihtiyacı var. Umutlarımızı tüketmiş değiliz, er veya geç Türkiye'nin hak ettiği kalitede bir muhalefete kavuşacağına yürekten inanıyorum. Biz o gün gelene kadar kendimizle yarışmaya devam edeceğiz.