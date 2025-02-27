CHP cumhurbaşkanı adayı belirleme ön seçiminde aday olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, adaylık süreci ve planlamalarıyla bilgi vermek üzere CHP milletvekilleri, PM üyeleri, MYK üyeleri, il, ilçe başkanlarıyla bir araya geldi...

'Sen seç tarihe geç' başlıklı programın hazırlıkları başladı. Salonda ve salon girişine sloganın bulunduğu çok sayıda görsel asıldı...

İMAMOĞLU KONUŞUYOR

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) ve Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara'daki CHP Genel Merkezi’ne giderek partililere hitap ediyor..

İmamoğlu'nun konuşmasından satırbaşları şöyle:

-Yine bu sabah aylardır ülkemize yaşatılan utanç verici, hepimizin başını öne eğdiren ve gerçekten insanlarımızın yaşamlarıyla ilgili dahi tereddüte düşüren uygulamalardan birini yaşamanın utancı içerisindeyiz.

"O SANDIK ENİNDE SONUNDA MİLLETİN ÖNÜNE GELECEK"

- 65 yıllık Paşabahçeli, daha önce de belediye başkanlığı yapmış, insanlarla iyi diyalog kurmuş, kendini sevdirmiş, daha önceki dönemi 90'lı yıllarda olmasına rağmen insanların evinde barkında hizmetinin sesini duyduğumuz Alaattin Köseler sabah 04.00 sularında evine eşi uyurken polis baskınıyla giriliyor, arama yapılıyor ve gözaltına alınıyor.

-Hakkındaki itham her neyse ifadeye çağırıldığında koşa koşa gitmekten asla tereddüt etmeyecek bir belediye başkanına sabah 04.00'te nev baskını yapmak nasıl bir kişisel hırs, öfkenin yansıması anlaşılır değil.

"UTANÇ VERİCİ"

-Ben bu öfkeyi ve hırs yansımasını neden olduğunu biliyorum. Bu öfke bir hafta öncesine dayanıyor.

- Biliyorsunuz yine geçe hafta akşam üstü Beykoz Belediyemize polisler geldi, bazı dosyalar istediler. Belgede imzası görünen savcının o belgeden haberi bile yoktu. Doğal olarak imzası da yoktu.

-Barkoda tutulduğunda o barkoddan hiçbir şeye ulaşılamıyor. Ortalık karıştı ayyuka çıkınca kötü planın sahibi o akşam bu iş uygulanmayınca belli ki çok öfkelendi. Sabah saat 04.00'te belediye başkanının evine baskın yapıldı. Utanç verici.

"O SANDIK ENİNDE SONUNDA MİLLETİN ÖNÜNE GELECEK"

-O sandık önünde sonunda milletin önüne gelecek, gelecek. Siyasetin dizayn etmeye çalışan başta Cumhurbaşkanı ve yönetim anlayışı o gün anlayacak ki bu dahi milletimizin kafasında hiçbir şeyi dizayn edememişler.

"BİRKAÇ SENE ÇABUK GEÇER"

-Tarihin en büyük hezimetini yaşayacaklar. Birkaç sene çabuk geçer. Karşılarında çabuk pes edecek bir insan grubu var zannediyorlar. Asla yok. On milyonlarca insanım var. Net olarak ifade etmek isterim. Onlara güle güle demeyi, göndermeyi dört gözle bekliyorum.

-Bu hukuksuz uygulamaların, kötü uygulamaların bir kişinin bile başına gelmesini isteyecek bir kişi bile yok bu salonda.

-Türkiye'nin çok partili demokrasiye geçişini de biz sağladık. Yenildiği rakibine olgunlukla, bu milletin iradesine sorumlulukla iktidarı teslim eden de biz olduk. CHP 1950'den sonra iktidarda olmadığı zamanlarda dahi ülke siyasetine yön verdi.

-Bize ortanın solu dediler. 70'lerde Necmettin Erbakan liderliğindeki Milli Selamet Partisi'yle koalisyon kurarak birleşmenin mümkün olabileceğini CHP bizlere gösterdi. Kıbrıs Barış Harekatı sırasında güç ve direnç gösteren ülkenin direksiyonunda yine CHP vardı. Ne var ki 80'den sonra kendi eksikliklerimizden sonra iktidar olamadık.

-Biz iktidar olamayınca Türkiye'miz sosyal hukuk devleti olmaktan ve demokrasiden uzaklaştı. Yıllar içinde daha da otoriterleşen ve ülkemizi krizlerden koruyamayan hatta krizlerin içine gömülmesine olanak tanıyan iktidarların eline düştü.

"ATATÜRK'ÜN İRADESİ, İNÖNÜ'NÜN FERASETİ

-Uzun yıllardır iktidar olamadığımız için cumhuriyetimizin ikinci yüz yılına köklü kurumu zayıflamış, işlevsizleşmiş bir Meclis'le, çökmüş bir adalet sistemiyle, demokratik dünyadan uzaklaşmış bir ülke ve yarısı yoksulluk sınırının altında kalmış bir nüfusla girdik.

Mustafa Kemal Atatürk'ün iradesi, İsmet İnönü'nün feraseti, Bülent Ecevit'in yenilikçi heyecanı yolumuzu aydınlatıyor. Bu yolda hep beraber koşacağız, koşmak zorundayız. Milletimizi yeniden devletin sahibi kılma yolculuğuna çıkıyoruz.

-Cumhurbaşkanı adayımızı belirleyecek ve büyük, kutlu bir yolculuğu başlatacağız. Partimiz aday belirleme kararı verdi. Genel başkanımız bu kararı duyurduktan sonra toplumda büyük bir heyecan oluştu.

-Halkımız güçlü bir seçeneğin olduğunu gördü ve çok umutlandı. Rakibimiz ise büyük bir panik yaşıyor. Kendilerini rakipsiz zannediyorlardı. Rakiplerini kendileri belirleyebilir zannettiler. İktidarlarını sonsuz zannettiler.

"KORKUYORLAR"

-CHP'yi iç gerilimlerinde boğulur, siyaset sahnesini onlara bırakır zannettiler. Aday belirleyeceğimiz için çok büyük bir kaygıya, korkuya kapıldılar. Korkuyorlar. Bu milletin onlara verdiği yetkiyi onun için sonuna kadar istismar etmeye başladılar.

-Benim için 25 yıla varan hapis cezası bir şekilde kurguladılar. Siyasi yasak istiyorlar. Partimize kayyum atamak için süreç takibi yapıyorlar. Gözleri o kadar kararmış ki, milletin yaptığı tercihleri asla zalimlerin zulmüne kurban etmediğini, asla seçme yetkisinin elinden alınmasına izin vermediğini unutmuşlar.

"ZAVALLILAR, ÇARESİZLER, ACİZLER"

-Zavallılar, çaresizler, acizler. Onlara hatırlatalım. CHP halkın kendisidir. Halktır, halk. Ekrem İmamoğlu da bu milletin oğludur, evladıdır.

-Onu bu milletin elinden alamazsın. Sanıyorlar ki İmamoğlu'nu aday yapmazlarsa kurtulurlar. Şu salonda kaç tane Ekrem İmamoğlu var biliyor musun?

-Hepimizi yasaklasan ne olur? Her bir beldeden, köydeden bir Ekrem İmamoğlu karşına dikir.