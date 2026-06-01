Avustralya merkezli tasarım markası "Rat Oddity Gizzard", tahnit edilmiş (içi doldurulmuş) sıçanlar kullanarak hazırladığı yeni kadın iç çamaşırı serisini tanıttı. Tasarımcının "LingeRAT" adını verdiği koleksiyon, sosyal medyada paylaşılmasının ardından kısa sürede viral oldu.

GİYİLMEK İÇİN TASARLANMADI

Yıllardır tahnit edilmiş hayvanlar kullanarak sıra dışı objeler üreten markanın baş tasarımcısı, geçtiğimiz ekim ayında içi doldurulmuş bir sıçanı kadın iç çamaşırına dikerek Instagram hesabı üzerinden paylaştı. Marka tarafından yapılan açıklamada, ürünlerin hijyenik ve pratik nedenlerden dolayı giyilmek üzere tasarlanmadığı belirtildi. Buna karşın, sosyal medyadaki bazı kullanıcılar ürünü partnerlerine sürpriz yapmak ya da şaka amaçlı kullanmak için satın almak istediklerini beyan etti.

TANESİ 137 DOLARA SATILIYOR

Ürünlerin ticari satışı ve lojistik detaylarına ilişkin bilgiler ortaya çıktı. Ürünlerin adet fiyatı yaklaşık 137 ABD Doları ( yaklaşık 6 bin 290 TL) olarak belirlendi. Üretici firma, yerel satışların yanı sıra ürünler için uluslararası kargo seçeneği de sunuyor.

Koleksiyonun sosyal medyada yayılmasının ardından marka, kamuoyundan hem olumlu hem de olumsuz tepkiler aldı. Eleştiriler üzerine bir açıklama yapan Rat Oddity Gizzard, ürünlerde kullanılan sıçanların tedarik zinciri ve kaynağı konusunda tamamen şeffaf bir politika izlediklerini duyurdu.