CHP Genel Başkanı Özgür Özel, mahkemenin tartışma yaratan mutlak butlan kararının ardından ilk kez TBMM Grup Toplantısı'nda kürsüye çıktı.

Mücadelelerinin "tarihin doğru tarafında yer alma mücadelesi" olduğunu vurgulayan Özel, üç haftalık aranın ardından yeniden olmaları gereken yerde olduklarını söyledi.

Süreç boyunca yaşananların dost ile düşmanı ayırt etme konusunda kendilerine önemli tecrübeler kazandırdığını ifade etti.

Özel konuşuyor:

-Türkiye'nin dört bir yanından dayanışma için, partisine sahip çıkmak için, Cumhuriyet Halk Partisi grubuna sahip çıkmak için koşup gelen değerli örgütümüz, belediye başkanlarımız, tüm dostlarımız... Hepinizi saygıyla selamlıyorum, hepiniz iyi ki varsınız.

-Meclis çok grup toplantıları gördü. Çok coşkulu, çok kalabalık grup toplantıları gördü. Ama bugün buradaki tablo ve Dikmen Kapı'nın önünde, turnikeler önünde hazır bekleyen, içeri girmek için sıra bekleyen 3200 arkadaşımıza yürekten teşekkür ediyorum.

-Bu bir grup toplantısı, o toplantıya katılma değildir. Bu bir sahip çıkma, bir tarihin doğru tarafında durma, bir tarih yazma ve partinin ve ülkenin geleceğine yapılan saldırılara karşı göğüs germe, direnme ve yürüyüşe geçme ziyaretidir.

"OLMAMIZ GEREKEN KÜRSÜDEYİZ"

-3 haftalık aranın ardından milletin meclisinde olmamız gereken yerde, olmamız gereken kürsüdeyiz. Biz bildiğiniz gibiyiz, biraz daha ustalaştık taşı kırmakta dostu düşmanı birbirinden ayırmakta.

-Değerli arkadaşlar, bugün burada her biriniz partinin saatinin vidasından geliyorsunuz. Bu partinin damarlarından, damarının içindeki al yuvardan, ak yuvardan geliyorsunuz.

-Siz sokağı bilen, sokağı duyan, sokaktaki öfkeyi görenlersiniz. Ama bizim görevimiz bugün öfke seslerini bu yüce çatının altına, tepki seslerini bu yüce çatının altına taşımak değil. Bizim görevimiz büyük bir kumpasa karşı bu çatının altına direniş, mücadele ve umut seslerini taşımaktır.

-Son grup toplantımızdan sonra hem 19 Mayıs Bayramı'mızı, hem mübarek Kurban Bayramı'mızı, hem de bayramlarımızı zehir eden birtakım gelişmeleri hep birlikte yaşadık.

-Yine bu üç hafta içine büyük bir mücadelenin, Cumhuriyet tarihinin en büyük demokratik itirazlarından olan Gezi eylemlerinin 13. yıl dönümü de girdi.

-O dönemde hayatlarını kaybeden kardeşlerimiz Ali İsmail Korkmaz'ı, Ethem Sarısülük'ü, Abdullah Cömert'i, Mehmet Ayvalıtaş'ı, Ahmet Atakan'ı, Medeni Yıldırım'ı, Hasan Ferit Gedik'i ve evladımız Berkin Elvan'ı rahmetle anıyorum. Hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum.

-Ayrıca o günlerde hepimizin yerine orada olan, çatışmayı değil barışı, kardeşliği savunan, kimsenin burnu kanamasın diye yüreklerini ortaya koyan, ağaçları savunan, İstanbul'u savunan İstanbul dayanışmasına, Taksim dayanışmasına yıllar sonra bir darbe kumpası çıkardılar.

LİYAKATSIZ KADROLAR...

-Hepimiz milletin seçilmiş temsilcileriyiz ve milletin gündeminden kopamayız. Halkımızın ağır bir ekonomik kriz altında, 2018'den beri ezildiğini görüyoruz. Açlık sınırı 35 bin lirayı, yoksulluk sınırı 114 bin TL'yi aştı. Emekçilerin, yoksulluk ve açlık sınırının altında olduğunu görmekteyiz.

-Esnaf kan ağlıyor, çiftçi yaşı 58'i bulmuş. Gıda enflasyonunda Türkiye, Avrupa'da birinci, dünyada ise beşinci sıradadır. Ülke beceriksizce yönetilmektedir. Bunun nedeni liyakatsız kadrolar ve iktidarı kaybetmemek için ardı arkası kesilmeyen operasyonlardır.

-Otuz yıl önce verdiği diplomayı inkar eden benim tapumu mu tanıyacak, benim banka cüzdanıma mı değer verecek, onun namusu yarın gittiğinde geri mi ödenecek? Ülkenin ana muhalefet partisinin, ana muhalefet partisinin garantisinin olmadığı yerde devletin garantisi, sözü ne zamana kadar sürecek lafı işte bu ülkenin, işte bu ülkenin risk primidir.

-Bu ülkenin pahalı borçlanmasıdır. Bu ülkenin yüksek faizidir. Bu ülkenin içinden çıkamadığı ekonomik sarmaldır. Ve öyle bir noktadayız ki bir büyük paradigma değişimi, bir büyük baştan aşağı sarsan bir şey, yani onlar gitti, Türkiye onları geride bıraktı, hukuk tanımazları, mahkeme tanımazları, kendilerinin yenemediklerini hapse attıranları, sırf seçim kazanabilmek ya da sırf yenilmemek için rakiplerinden teker teker kurtulanları ve sadece iktidarını sürdürmek için hukukun H'sini bile anmayanları Türkiye geride bıraktı, Türkiye artık öyle bir ülke değil, Türkiye'de halk kazandı, hukuk kazandı, adalet kazandı, Türkiye'nin önü açık, Türkiye'de artık millet kazandı denmeden bu kriz bitmeyecektir.

SAATLER ÖNCESİNDEN SALON DOLDU TAŞTI...

Özel'e destek vermek amacıyla grup toplantısına saatler kala CHP'li milletvekilleri ve eski vekiller grup salonunu doldurdu.

13.30'da başlayacak toplantıya tarihi bir katılım bekleniyor.