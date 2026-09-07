Diyarbakır Canlı Hayvan Borsası’nda taraflar arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Sözlü tartışmanın büyümesi üzerine taraflar birbirlerine sopalarla saldırmaya başladı.

Ortalığın bir anda karıştığı kavgada çok sayıda kişi birbirine vururken, yaşanan arbede nedeniyle pazardaki hayvanlar da korkuyla çevreye kaçıştı.

KAVGA ANLARI TELEFON KAMERASINDA

Yaşananlar, çevrede bulunan vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntülerde çok sayıda kişinin sopalarla birbirine saldırdığı ve kavga sırasında hayvanların panikle bölgeden uzaklaştığı görüldü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesinin ardından olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kavgada çok sayıda kişinin vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandığı öğrenildi. Yaralıların sağlık durumlarına ilişkin ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.