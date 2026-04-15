DURUŞMAYA ARA VERİLDİ

Mahkeme başkanı, duruşmaya öğle arası verdi.

Ekrem İmamoğlu, avukatlarıyla konuşurken jandarma götürmek için müdahale etti. Bunun üzerine İmamoğlu oturdu ve "Gitmiyorum" dedi.

İmamoğlu, salondan çıkarken ise şu ifadeleri kullandı:

-Ben ters davranmıyorum illa terslik istiyorsanız ona göre davranırım. Biz buna layık değiliz onlar layık olduğu yeri bulacak.

-Ben layık olduğum yerdeyim, milletin gönlündeyim. Gelin dinlemeye devam edin gerçekten burada çok büyük mücadele veriliyor.

-Herkes gelip görmeli hatta iktidar temsilcileri de gelip görmeli. Cesaretleri yok, seçime gidemedikleri gibi benim karşıma da gelemezler.