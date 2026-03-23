Ali Sukas’ın savunmasını tamalamasının ardından savcılık Sukas’a sorular yöneltti, Ağaç Aş’nin harcamalara ilişkin tablolar gösterdi.

Sukas’ın yanıtlarının ardından CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu söz aldı.

İmamoğlu'nun sorduğu sorularda öne çıkan diyaloglar şu şekilde:

Ekrem İmamoğlu: İddia makamının yansıttığı tablolar yalandır ben iddia makamını kınıyorum. Sayın Genel Müdür Ali Bey nasıl işe başladınız?

Ali Sukas: Ben orman yüksek mühendisiyim. Mesleki gelişimime sürekli dikkat eden birisiyim. Kendimi sürekli güncelledim. Akademik çevrelerde ve meslek camiasında bilinen birisiyim. 2019 seçimlerinden sonra İBB’den insan kaynakları beni aradı. 15-20 gün sonra tekrar arandım İnsan Kaynakları tarafından bir ön görüşme yaptık. Sonra işe girişim yapılınca Ekrem Bey’in yanına gittim orada ilk kez tanıştık kendisiyle.

Ekrem İmamoğlu: 6-7 yıllık süreçte çalıştığınız yöneticilerle ilgili bir baskı yapıldı mı? Benim tarafımdan ya da başkası tarafından ‘Ekrem İmamoğlu şunu şurada görevlendir?’ şeklinde bir talep geldi mi size?

Ali Sukas: Kesin söyleyebilirim ki asla. Böyle bir istek hiç olmadı.

Ekrem İmamoğlu: Çalıştığınız kişiler şu partiliymiş şunu hemen çıkartın gibi bir dayatma yapıldı mı hiç?

Ali Sukas: Bu konuda da kesinlikle hayır. Burada işini yapan herkesle devam edeceğiz dedim. Ne Ağaç A.Ş.’de ne de başka bir yerde böyle bir şey yaşanmadı.

Ekrem İmamoğlu: Her yıl en az bir kez iştirak ziyareti yaparım. 32 iştirakı yılda bir kez en az bir kez ziyaret eder toplantı yaparım. Geçmişten gelen müdürlerimiz de vardı. İlk kez bir “Belediye Başkanı ziyarete geldi” sözünü hep duydum. Bu toplantılar nasıl olurdu?

Ali Sukas: O şirketle ilgili sunumlar yapılırdı. Tamamen şirketin faaliyetiyle ilgili biz Başkana sunum yapardık. Talebimiz varsa onu iletirdik. Başka da bir toplantı olmazdı.

Ekrem İmamoğlu: Toplantı dışında da buluştuğumuz anlar olurdu bu buluştuğumuz noktalar nereler olurdu neden bir araya gelirdik?

Ali Sukas: Yeni yaptığımız parklarda açılışlarda karşılaşırdık. Başkan benden bilgi alırdı ben bilgilendirme yapardım ama hiç özelde oturup bir yerde konuşmadık fırsat olmadı keşke oturabilseydik ama olmadı. Örnek olarak Antalya Muğla yangınları olmuştu o bölgeye İBB olarak neler yapılabilir şeklinde bir toplantı olmuştu ona ben de katılmıştım.

Ekrem İmamoğlu: İddia makamına göre iddianame bana göre iftiraname de yer aldığı gibi bir buluşmamız oldu mu?

Ali Sukas: Böyle bir yapı olsa az çok hissederdim. Bizim gizli bir toplantıya şahit olmadığım gibi duyumunu bile almadım.

Ekrem İmamoğlu: Sanık olarak yer alan iş insanları var. Burada bulunan ya da bulunmaya bir firmayla ilgili size şununla çalış ya da çalışma şeklinde beyanım oldu mu?

Ali Sukas: Kesinlikle olmadı.

Ekrem İmamoğlu: Dolaylı ya da doğrudan bir tane olduysa lütfen söyleyin.

Ali Sukas: Hayır asla olmadı.

Ekrem İmamoğlu: Trabzon’da benim afişlerimi indirdiler ben şimdi kim hakkında şikayetçi olacağım bu konuda kararı kim verdi? Benim resimlerim yasaklandı öğrenmek adına soruyorum böyle bir kararı siz mi verdiniz?

Mahkeme Başkanı: Hayır bizim böyle bir yazımız yok.