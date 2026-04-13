İmamoğlu, geçen hafta duruşmada yaşanan gerginliğin ardından duruşma savcısının kendisini tehdit etmesine de vurgu yaptı.



Son olarak çok önemli bir hususa değinmek istiyorum. Geçen hafta savcının bana yönelik 'Haddinizi aşarsanız haddinizi bildiririz' şeklindeki sözünü tehdit olarak algıladım. Siz de bunu mahkemede duydunuz ve bu söz kayıtlara geçti. Bu tehdidin sahibi kimdir? Hangi kişi ya da kişiler adına söylenmiştir? Hangi kapsamı içermektedir? Can güvenliği mi, mal güvenliği mi, özgürlüğüm mü, ailem mi? Bu söz açıkça bir tehdittir.

Sayın Başkan, ben şu anda burada yargılanıyorum ve sizin sorumluluğunuz altındayım. Bu nedenle bu tehdit karşısında bir tedbir alınıp alınmadığını bilmek istiyorum. Eğer herhangi bir tedbir alınmayacaksa, bunu açıkça ifade etmenizi talep ediyorum. Bu durumda kendi tedbirlerimi almak zorunda kalacağım.

Ancak altını net çiziyorum: 'Haddinizi aşarsanız haddinizi bildiririz' ifadesi bir tehdittir. Bu konuda heyetinizin bir tedbiri var mıdır? Yoksa ben kendi tedbirimi alacağım ve buna göre hareket edeceğim

Mahkeme Başkanı, “Bir tedbir alınmadı” yanıtını verdi.

İmamoğlu ise bunun üzerine “Tedbir yok mu? Ben kendim tedbir alacağım ve gerekeni yapacağım. Arkamızda millet var" dedi.