Tutuklu sanıkların salona getirilmesinin ardından sanık Fatih Keleş’in avukatı Nergis İnce, savunmasına devam etti. İnce, Leonard Cohen'in, Everybody Knows (Herkes Biliyor) şarkısının sözlerinden alıntı yaparak, "Herkes biliyor geminin su aldığını, herkes biliyor kaptanın yalan söylediğini ve herkes biliyor zarların hileli olduğunu" ifadelerini kullandı.

"MAHKEME, CEZA YARGILAMASINA 'HERKES' LİTERATÜRÜNÜ KAZANDIRDI"

İddianamede yer alan "örgütün kasası" iddiasının somut olmadığını ve teknik verilerle desteklenmediğini belirten İnce, şu beyanlarda bulundu:

“İtirafçı ifadeleri soyut, ‘örgütün kasası olarak bilinen’ deniliyor ama nasıl bilindiğine dair bir bilgi vermiyorlar. Ya da paranın toplandığı mı yoksa harcama yetkisinin olduğu mu belirtilmiyor. Ceza yargılamasına ‘herkes’ literatürünü kazandırmıştır mahkeme. Çünkü itirafçılar ve tanıklar ‘herkes biliyor onun kasa olduğunu’ gibi kelimeler kullanıyor. Bu herkes kimdir peki? Bu ‘herkes’ kim ve kimlerse tespit edilsin ve bu mahkemede dinlensinler. Aksi takdirde bu hayali kişilerce müvekkilime kasa yakıştırması yapılmamalıdır. Mahkeme somut deliller yerine sokak dedikodularını, kahvehane dedikodularını esas almıştır. Ben de başka bir ‘herkes’ten konuşayım. ‘Herkesçe bu davanın siyasi olduğu biliniyor. O ne kadar ‘herkes’ ise bu da bu kadar ‘herkes’tir."

Avukat İnce, 10 defa etkin pişmanlık ifadesi veren Süleyman Atik’in her defasında ifadelerini değiştirdiğini belirterek, “Çapraz okumamda etkin pişmanlık ifadesi verenlerin sürekli ifadelerini değiştirdiğini tespit ettim. Bu durum etkin pişmanlık ifadelerine tek başına itibar etmenin vahim olduğunu ortaya koymaktadır” diye konuştu.

"ORTAK BAZ VERİSİ YOK"

Avukat İnce, Ekrem İmamoğlu'nun evindeki güvenlik kameralarının alınması talimatının Fatih Keleş tarafından verildiği iddiasına ilişkin de "Görüntülerde müvekkilim yok. Zaten müvekkilim iddia edilen suç tarihinde cezaevindeydi" dedi.

İnce, Fatih Keleş'i suçlayan itirafçılardan Sarp Yalçınkaya'nın tahliye olmak için 8 milyon dolar ödediğini söyleyerek, "Hangi suçu işledi de 8 milyon dolar vermeyi göze aldı? Türk savcılarına güvenmiyor mu? Masum olduğuna inandığı halde savcılara güvenmediği için mi 8 milyon dolar para ödüyor?" şeklinde konuştu.

Etkin pişmanlık ifadesi verenlerden olan Eyüp Subaşı'nın, Tuncay Yılmaz, Fatih Keleş ve Murat Ongun'la gizli toplantılar yaptıkları iddiasında bulunduğunu ancak Keleş’in bu isimlerle ortak bazının olmadığını ifade eden İnce, "Elimizde sadece bir etkin pişmanlık beyanı var. Doğrulanmış bir HTS kaydı yok" dedi. İnce, Fatih Keleş'in Ağaç A.Ş.'yle ilgili de suçlandığını ama ne müvekkilinin adı geçen iş insanlarını tanıdığına ve bu iş insanlarının müvekkilini tanıdığına dair bir beyanın olmadığını da vurguladı.

MAHKEME BAŞKANI’: “SAAT 13.00’DE SAVUNMANIZA SON VERİP, İMAMOĞLU’NUN SAVUNMASINA BAŞLAYACAĞIM”

Mahkeme Başkanı, avukat İnce’nin saat 13.00’de savunmasına son verileceğini ve ardından Ekrem İmamoğlu’nun savunmasını alınacağını kaydetti. İnce ise “Savunmamın yüzde 60’ını tamamladım, yüzde 40’ını henüz yapamadım. Bu eşitlik ilkesine aykırıdır ve hak ihlalidir. Zapta geçsin” dedi.

Müvekkilinin tahliyesini isteyen İnce, şunları kaydetti:

"Örgüt yöneticiliği ile 121 eylemden yargılanan müvekkilim var. Tahliye konularında da çok cömert değilsiniz, celse aralarında gördük. Tahliye çok yaşamsal bir şey aileler ve müvekkiller açısından. Geçirilen zaman dilimi kendisinden ve ailesinden kaçırılan bir zaman. Burada bir Daltonlar, Casperlar yargılaması yok. Burada kimsenin can güvenliğini tehlikeye atacak insanlar yok. Buradaki insanlar tutuksuz yargılanabilir. Buradaki tutukluluk bir cezalandırmadır. Burada bu kadar uzun süredir yaşanan şey zulümdür. Burada büyük bir mağduriyet var. Bu dosyada tutukluluk ağırdır. Müvekkilime de şunu söylemek istiyorum, profesyonel olmasa da aramızda duygusal bir bağ var. Biz sizden razıyız. Umarım siz de bizden razısınızdır. Yürüyecek yolumuz var