Türkiye A Milli Futbol Takımı, yaklaşık çeyrek asır sonra katıldığı Dünya Kupası'nda sahneye çıkıyor... 2026 Dünya Kupası D Grubu'nda oynayacağı ilk maçta Millilerimiz, Kanada'nın Vancouver şehrinde Avustralya ile karşılaşacak. 14 Haziran Pazar sabahı TSİ 07.00'de başlayacak mücadeleyi, Venezuela Futbol Federasyonu'ndan Jesus Valenzuela yönetecek. Valenzuela'nın yardımcılıklarını aynı ülkeden Jorge Urrego ve Tulio Moreno yapacak. Karşılaşmada Peru Futbol Federasyonu'ndan Kevin Ortega ise dördüncü hakem olarak görev alacak.

ABD'DEN FARKLI BAŞLANGIÇ

Yer aldığımız D Grubu'nun ilk maçında turnuvanın ev sahiplerinden ABD, Los Angeles Stadyumu'nda oynanan maçta rakibi Paraguay'ı 4-1'lik farklı skorla mağlup etti. A Millilerimiz ise bu karşılaşmayla birlikte Avustralya ile tarihinde 3. kez karşı karşıya gelecek. Milliler, Avustralya ile daha önce oynadığı iki maçtan da galibiyetle ayrıldı.

Mayıs 2024'te oynanan maçlarda Millilerimiz 1-0 ve 3-1'lik skorlarla galip geldi.

NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Kanada'nın Vancouver şehrinde bulunan BC Place Stadı'nda oynanacak mücadele 14 Haziran Pazar sabahı TSİ 07.00'de başlayacak. Avustralya-Türkiye maçı TRT1'den naklen yayınlanacak ve canlı anlatımı da sozcu.com.tr'de olacak.

İLK 11'LER

Avustralya: Beach, Circati, Italiano, Bos, Souttar, Burgess, Metcalfe, Oneill, Okon-Engstler, Toure, Irankunda.

Türkiye: Uğurcan, Zeki, Merih, Abdülkerim, Ferdi, İsmail, Orkun, Hakan, Arda, Barış, Kerem.