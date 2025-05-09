Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında RAMS Başakşehir'le deplasmanda karşı karşıya geliyor.

Süper Lig'deki son maçında evinde Beşiktaş'a 1-0 yenilen Fenerbahçe, lider Galatasaray'ın 8 puan gerisinde kalarak şampiyonluk yarışından uzaklaştı. Sarı-Lacivertli ekip, Avrupa kupalarına katılmak için mücadele eden Başakşehir'i mağlup ederek matematiksel şansını sürdürmek istiyor.

İLK 11'LER:

Başakşehir: Muhammed, Opoku, Umut, Yusuf Sarı, Duarte, Ömer Ali, Brnic, Operi, Kemen, Crespo, Piatek

Fenerbahçe: Livakovic, Mert Müldür, Diego Carlos, Skriniar, Kostic, Amrabat, İsmail, Fred, Tadic, Talisca, Dzeko

DEPLASMANDA YENİLMİYOR

Bu sezon rakip sahalarda bir kez mağlup olan Fenerbahçe, deplasmanda oynadığı son 8 karşılaşmada yenilmedi.

Sarı-lacivertli ekip bu periyotta ikas Eyüpspor ve Galatasaray ile berabere kalırken, TÜMOSAN Konyaspor, Adana Demirspor, Corendon Alanyaspor, Sipay Bodrum FK, Net Global Sivasspor ve Gaziantep FK maçlarından ise üçer puanla ayrıldı.