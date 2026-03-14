Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray, Seyrantepe'de RAMS Başakşehir'i ağırlıyor. Liderlik koltuğunda oturan Sarı-Kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Liverpool ile deplasmanda oynayacağı zorlu karşılaşma öncesi 3 puanla ayrılarak ligdeki yerini sağlamlaştırmak istiyor. Okan Buruk, Liverpool maçının ilk 11'ine göre 3 değişiklik yaptı. İLK 11'LER Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Singo, Sanchez, Eren, Torreira, Sara, Barış Alper, Yunus, Lang, Osimhen Başakşehir: Muhammed, Ebosele, Duarte, Opoku, Ömer Ali, Kemen, Umut, Shomurodov, Yusuf, Brnic, Selke RAMS Park'ta oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Batuhan Kolak yönetecek, yardımcılıklarını ise İbrahim Çağlar Uyarcan ve Kerem Ersoy yapacak. Maçın dördüncü hakemi Reşat Onur Coşkunses olacak. beIN Sports 1'den yayınlanacak maçın canlı anlatımı ise sozcu.com.tr'de olacak.

