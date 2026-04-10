Trendyol Süper Lig'de 29. haftanın açılış maçında Beşiktaş, Antalyaspor'u ağırlıyor. Fenerbahçe'ye Kadıköy'de 90+11'de gelen penaltı golüyle mağlup olan Siyah-Beyazlılar, geçen hafta Eyüpspor'u 3-0'la deviren Antalyaspor'u konuk ediyor.

İlk düdüğü 20.00'de çalacak olan ve Tüpraş Stadı'nda oynanacak olan mücadeleyi hakem Adnan Deniz Kayatepe yönetecek. beIN Sports'tan yayınlanacak karşılaşmanın canlı anlatımı sozcu.com.tr'de olacak.

BEŞİKTAŞ'TA ÖNEMLİ EKSİK

Beşiktaş'ta sarı kart cezalısı olan ve aynı zamanda sakatlığı bulunan Wilfred Ndidi, bu maçta forma giyemeyecek. Antalyaspor'da ise sarı kart cezalısı Soner Dikmen dışında eksik yok.

İLK 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Murillo, Djalo, Emirhan, Rıdvan, Kartal Kayra, Orkun, Olaitan, Cengiz, Jota, Oh.

Antalyaspor: Cuesta, Erdoğan, Veysel, Giannetti, Paal, Ceesay, Saric, Safuri, Dzhikilia, Ballet, van de Streek.

Beşiktaş'ta Jota Silva ve Kartal Kayra Yılmaz, 19. haftada deplasmanda oynanan Eyüpspor karşılaşmasından beri ilk kez ilk 11'de yer aldı.