Beşiktaş, Süper Lig’in 9. haftasında sahasında Başakşehir’i ağırlıyor. Tüpraş Stadyumu’nda oynanacak mücadele, saat 19.00’da başlayacak.
Karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk yönetecek. Ümit Öztürk’ün yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Candaş Elbil yapacak. VAR’da John Beaton, AVAR’da ise Özer Özden olacak.
Kritik mücadelenin ilk 11'leri belli oldu:
İLK 11’LER
BEŞİKTAŞ: Nübel, Murillo, Agbadou, Emirhan, Rıdvan, Ndidi, Salih, Olaitan, Cerny, Trossard, Vlahovic
BAŞAKŞEHİR: Muhammed, Karbownik, Emin, Ba, Saba, Umut, Kemen, Olsen, Yusuf, Shomurodov, Umut
BEŞİKTAŞ’TA 3 ÖNEMLİ EKSİK
Siyah-beyazlılarda tedavisi süren kaptan Orkun Kökçü’nün yanı sıra Crystal Palace maçında sakatlanan Fabio Miretti ile elinde kırık bulunan Ümit Akdağ Başakşehir maçında forma giyemeyecek.