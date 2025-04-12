Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş, RAMS Başakşehir'i konuk ediyor. Cihan Aydın'ın düdük çalacağı müsabakada ilk 11'ler de belli oldu.
İLK 11'LER
Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Masuaku, Gedson, Salih, Chaberlain, Rashica, Muci, Rafa, Mustafa
Başakşehir: Muhammed, Ömer Ali, Ba, Duarte, Operi, Berat, Yusuf, Kemen, Crespo, Brnic, Piatek
3. SIRA İLE FARK ERİDİ
Süper Lig'de istikrarsız bir sezon geçiren Beşiktaş, ligde çıktığı son 5 müsabakada 2'şer galibiyet ve mağlubiyetin yanı sıra bir de beraberlik yaşadı.
Üçüncü sıradaki Samsunspor ile puan farkını 3'e indiren ve iki maçı eksiği bulunan Beşiktaş, 3 puan alarak Avrupa kupaları iddiasını sürdürmek istiyor.