Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin beşinci haftasında İsrail temsilcisi Hapoel Beer-Sheva'yı Gürcistan'da konuk ediyor. Avrupa Ligi'nde bu sezon 2 galibiyet, 1'er beraberlik ve yenilgi yaşayan siyah-beyazlı futbol takımı, topladığı 7 puanla haftaya 8. basamakta girdi. Beşiktaş, Hapoel Beer-Sheva'yı mağlup ederek ilk 8 sıra iddiasını güçlendirmeyi hedefliyor. İlk 11'ler: Beşiktaş: Doğan, Taylan, Djalo, Emirhan, Ouattara, Ndidi, Salih Orkun, Cerny, İlhan, Oh

Hapoel Beer-Sheva: Marciano, Mizrahi, Vitor, Rotman, Amador, Amankwah, Yehoshua, Ahmed, East, Malede, Zlatanovic.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.