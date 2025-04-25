Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de 33. haftanın açılış maçında Atakaş Hatayspor'u konuk ediyor.
İLK 11'LER
Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Emirhan, Emrecan, Amir, Gedson, Rafa Silva, Rashica, Mustafa, Immobile
Hatayspor: Bekaj, Kamil Ahmet, Kilama, Calvo, Cengiz, Abdulkadir, Görkem, Massanga, Bouttobba, Mendes, Strandberg
7 MAÇTA 1 GALİBİYET
Ligde ve kupada oynadığı son 7 resmi müsabakada 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 yenilgi alan Beşiktaş, kötü gidişatına Hatayspor karşısında son vermeyi hedefliyor.
Siyah-beyazlılar, çıktığı 30 maçta 13 galibiyet, 10 beraberlik ve 7 yenilgi ile 49 puanla 5. basamakta bulunuyor.
Avrupa kupalarına katılım umudunu son haftalarda zora sokan siyah-beyazlılar, Hatayspor'u mağlup ederek Fenerbahçe derbisi öncesinde moral bulmaya çalışacak. Siyah-beyazlı ekip, Süper Lig'de çıktığı son 3 müsabakada galibiyet elde edemedi.
HATAYSPOR KÜME VİRAJINDA
Beşiktaş ile karşılaşacak Hatayspor, müsabakadan puan çıkaramazsa lige veda edebilir.
Son 4 haftada aldığı mağlubiyetler nedeniyle zor günler yaşayan Hatayspor'un matematiksel olarak yoluna devam etmesi için müsabakada yenilmemesi ve alt sıralardaki rakiplerinin puan kaybetmesi gerekecek. Hatayspor'un yenilmesi, Alanyaspor'un 1 puan alması durumunda Akdeniz ekibinin Süper Lig'deki 5 sezonluk macerası sona erecek.