Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında sahasında Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geliyor. Tüpraş Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Batuhan Kolak yönetecek.
İLK 11'LER
Beşiktaş: Devis, Taylan, Agbadou, Emirhan, Rıdvan, Ndidi, Orkun, Olaitan, Rashica, El Bilal, Oh
Karagümrük: Grbic, Esgaio, Biraschi, Lichnovsky, Mladenovic, Barış Kalaycı, Kranevitter, Bartuğ, Tiago Çukur, Larsson, Serginho.
3 EKSİK VAR
Beşiktaş'ta Fatih Karagümrük karşılaşmasında üç oyuncu forma giyemeyecek.
Siyah-beyazlı ekipte sakatlığı bulunan Kartal Kayra Yılmaz'ın yanı sıra, sarı kart cezalısı Amir Murillo ile kaleci Ersin Destanoğlu, mücadelede formasından uzak kalacak.
Fatih Karagümrük'te ise Joao Camacho, Ahmet Sivri ve Moussa Kone'nin forma giymesi beklenmiyor.