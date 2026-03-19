Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş, Kasımpaşa'yı ağırlıyor. Galatasaray derbisinde 3 maçlık serisini kaybetmesinin ardından Gençlerbirliği'ni Başkent'te yenen Siyah-Beyazlılar, yeniden galibiyet serisi ateşlemeyi hedefliyor.
Tüpraş Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmada hakem Batuhan Kolak görev alacak ve yardımcılıklarını Bersan Duran ile Gökhan Bilir yapacak. beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak maçın canlı anlatımı sozcu.com.tr'de olacak.
İLK 11'LER
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, geçen haftanın ilk 11'ine göre tek değişikliğe giderek Djalo'nun yerine Uduokhai'yi sahaya sürüyor.
Beşiktaş: Ersin, Murillo, Agbadou, Uduokhai, Rıdvan, Ndidi, Asllani, Orkun, Cerny, Olaitan, Oh
Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Becao, Arous, K.Ahmet, Cafu, Allevinah, Baldursson, Diabate, Ben Ouanes, Benedyczak