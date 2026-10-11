Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Kocaelispor'u ağırlıyor… Süper Lig'de oynadığı 6 maçta 4 galibiyet, 2 yenilgi yaşayan Vincenzo Italiano'nun öğrencileri, milli araya 12 puan ve averajla 3. sırada girmişti. Teknik direktör Selçuk İnan yönetimindeki Kocaelispor ise rakibi gibi 4 kez galip gelirken, 2 müsabakadan ise puansız ayrıldı ve haftaya 12 puanla girdi. BEŞİKTAŞ 0-0 KOCAELİSPOR 11' Trossard'ın sol çaprazdan vuruşunu kaleci son anda çıkardı ve topu kornere çeldi. 10' Beşiktaş bu bölümde oyunu Kocaeli yarı alanına yıktı. Gol arıyor 6' Trossard, topu ceza sahasına doğru yükseltti ancak Murillo araya girerek tehlikeyi önledi. 3' Cerny'nin taşıdığı topta Vlahovic pasını Miretti'ye bıraktı. Miretti'nin vuruşunda top savunmadan döndü. 1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı... İki takıma da başarılar. İlk 11’ler: Beşiktaş: Nübel, Murillo, Djalo, Emirhan, Rıdvan, Salih, Miretti, Orkun, Cerny, Trossard, Vlahovic.



Kocaelispor: Serhat, Uğur, Onur, Emir, Show, Sissoho, Berkan, Tayfur, Agyei, Sousa, Metehan

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