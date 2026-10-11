Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Kocaelispor'u ağırlıyor… Süper Lig'de oynadığı 6 maçta 4 galibiyet, 2 yenilgi yaşayan Vincenzo Italiano'nun öğrencileri, milli araya 12 puan ve averajla 3. sırada girmişti. Teknik direktör Selçuk İnan yönetimindeki Kocaelispor ise rakibi gibi 4 kez galip gelirken, 2 müsabakadan ise puansız ayrıldı ve haftaya 12 puanla girdi.
BEŞİKTAŞ 0-0 KOCAELİSPOR
1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı... İki takıma da başarılar.
İlk 11’ler:
Beşiktaş: Nübel, Murillo, Djalo, Emirhan, Rıdvan, Salih, Miretti, Orkun, Cerny, Trossard, Vlahovic.
Kocaelispor: Serhat, Uğur, Onur, Emir, Show, Sissoho, Berkan, Tayfur, Agyei, Sousa, Metehan