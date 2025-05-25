Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında düşme hattını yakından ilgilendiren maçlarda Corendon Alanyaspor, Tümosan Konyaspor'a; Sipay Bodrum FK ise Bellona Kayserispor'a konuk oluyor.
Konyaspor 0-0 Alanyaspor
Kayserispor 0-1 Bodrum FK
Ligde topladığı 39 puanla haftaya 15. sırada giren Alanyaspor, Konyaspor deplasmanında mücadele ediyor. Alanyaspor'un 3 puan gerisinde 16. sırada yer alan Bodrum FK ise Kayserispor deplasmanında ligde kalma umutlarını son haftaya taşımayı hedefliyor.
Aralarında üç puan fark bulunan iki takım arasındaki ikili averajda üstünlük ise Bodrum FK'de bulunuyor. Ligin ilk yarısında Alanyaspor deplasmanından 1-0'lık galibiyetle dönen Bodrum FK, ikinci yarıda evinde oynadığı maçta ise rakibiyle 0-0 berabere kalmıştı.