Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşıyor. Çaykur Didi Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada hakem Halil Umut Meler düdük çalacak. Kritik maçın ilk 11’leri belli oldu.
Karşılaşmanın 11’leri:
Çaykur Rizespor: Fofana, Bakayoko, Sagnan, Ariss, Taylan Antalyalı, Mithat, Olawoyin, Laçi, Mebude, Emrecan Bulut, Borrelii
Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Savic, Mustafa, Fabinho, Melih, Salah, Muçi, Aral, Franculino
TRABZONSPOR’DA KRİTİK EKSİKLER
Trabzonspor'da Okay Yokuşlu, Batagov, Onuachu, Malinovskyi'nin sakatlıkları bulunuyor. UEFA Konferans Ligi'ndeki Hearts maçında sakatlanan Saviolo'nun da Rizespor müsabakasında forma giymesi beklenmiyor.